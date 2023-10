La Palmese acciuffa il Martina tre volte, ma non basta: i biancazzurri sbancano il Comunale nel recupero

Quarta sconfitta in campionato e situazione di classifica sempre più complicata. La Palmese di Savio Sarnataro esce senza punti anche dall’incontro casalingo con il Martina. Allo stadio Comunale, in una partita ricca di gol, sono i biancazzurri ad assicurarsi il bottino pieno. Dopo una fase di studio tra le due formazioni, sono gli ospiti a costruire la prima occasione degna di nota con un cross dalla destra di Pinto che trova lo stacco di Ancora, Moccia è attento e neutralizza. I rossoneri provano a rendere difficile la giornata a Figliola e compagni, ma al tramonto del primo tempo si sblocca la gara in favore della compagine di Pizzulli. Schema da calcio d’angolo con Albanese che serve Ancora, imbucata per Langone che con il diagonale infila alle spalle di Moccia. In avvio di ripresa, i ragazzi di Sarnataro vanno alla ricerca del pareggio che arriva al 54’. Azione che nasce dalla sinistra con un tiro deviato dall’estremo difensore, Carotenuto si fionda sulla sfera ed insacca. La gioia locale dura pochi minuti perché al 60’ il guizzo di Palermo riporta in vantaggio il Martina. Al 73’, su un traversone dalla corsia, Peluso stacca di testa e fulmina l’incolpevole Figliola. Il team biancazzurro non ci sta e si getta di nuovo in attacco con un tentativo dalla distanza di Ganfornina e con una conclusione alta di Maffei. All’85’ il numero 7 si inserisce dalla fascia mancina e con una botta chirurgica beffa Moccia sul primo palo. Al 90’ la Palmese acciuffa ancora il pareggio con Peluso, ma in pieno recupero Palermo fa 4-3 e regala il successo ai pugliesi.