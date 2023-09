La Fidelis Andria colpisce, la Palmese non c'è: poker pugliese al Comunale

Una domenica da dimenticare per la Palmese al debutto stagionale allo stadio Comunale. A Palma Campania infatti arriva la Fidelis Andria che fa la voce grossa, cala il poker e conquista la posta in palio. Per gli uomini di Savio Sarnataro, reduci dal pareggio in esterna con il Gravina, c’è da registrare dunque un pesante stop interno.

La partita si gioca su buoni ritmi e con alta intensità. Iniziativa in apertura di Strambelli con un tocco morbido che non impensierisce Moccia. Segue una giocata di Potenza sul ribaltamento di fronte, ma Baietti disinnesca senza troppi problemi. Al 26’ Donida deve compiere gli straordinari su Puntoriere e Carotenuto, tre minuti dopo è Schiavino a rendersi pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Attorno alla mezz’ora di gioco, i pugliesi passano in vantaggio con Sasanelli che controlla la sfera, salta un avversario e stappa la sfida. La Palmese si spegne e la Fidelis Andria cresce con il passare dei minuti. Giambuzzi al 39’ e Strambelli al 45’ fanno tremare i campani. Nel recupero c’è il raddoppio. Sasanelli pennella dalla destra, Cecere al centro impatta e punisce Moccia. Rossoneri frastornati e biancazzurri che siglano il tris in avvio di ripresa. Sponda di Donida e Scaringella, indisturbato, infila alle spalle dell’estremo difensore. Nel secondo tempo ci provano ancora Strambelli al 51’ e Cecere al 64’. Soltanto nel finale, l’undici ospite mette il sigillo con il poker di Martinez, abile a sfruttare l’assistenza di Burzio. All’82’ il tiro di Potenza termina in porta, con Baietti che torna a casa senza il clean sheet. Al fischio finale, la Fidelis Andria schiaccia la Palmese 4-1.

Il tabellino

Palmese: Moccia, Tribuno (84’ De Rogartis), Schiavino, Romano (56’ Silvestro), Amato (84’ Noletta), Russo, Galdean (93’ Fusco), Carotenuto, Potenza, D’Angelo (73’ Filogamo), Puntoriere. All.: Savio Sarnataro

Fidelis Andria: Baietti, Padalino, Donida, Pollidori, Giambuzzi (93’ Jefferson), Bottalico (60’ Quitadamo), Feola, Cecere, Sasanelli (89’ Riefolo), Scaringella (56’ Burzio), Strambelli (77’ Martinez). Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Alessandro Angelo di Marsala

Marcatori: 31’ Sasanelli (F), 45+3’ Cecere (F), 46’ Scaringella (F), 78’ Martinez (F), 82’ Potenza (P)

Ammoniti: Giambuzzi (F), Strambelli (F), Russo (P)