Serie D/Girone H - Il Nola va avanti, il San Giorgio rimonta: il derby finisce 3-3

Recupero della trentaduesima giornata del Girone H di Serie D, in programma c'è il derby napoletano tra il Nola di Carmelo Condemi e il San Giorgio di Salvatore Ambrosino. Il testa a testa per la salvezza termina in parità: non mancano le emozioni e lo spettacolo allo Sporting Club.

Parte bene la formazione granata. Al 15' Di Pietro guadagna il fondo sulla sinistra e scodella al centro per Scalzone che colpisce di testa: Mariano si salva con l'aiuto della traversa. Al 22' si sblocca il risultato in favore degli ospiti. Su un rimpallo in area, la sfera arriva ad Argento: il centrocampista si gira e libera un destro secco che tocca la parte interna del palo e si insacca. La gioia è momentanea perché i bianconeri acciuffano subito il pareggio. Fallo di Sepe in area, il direttore di gara assegna la massima punizione: dagli undici metri va Ruggiero che fa 1-1. Il San Giorgio ci riprova al 31': Caprioli vede il portiere fuori dai pali e calcia da quaranta metri, pallone sulla parte alta della traversa. Si va al riposo in parità. L'avvio di ripresa è di marca locale. Al 58' Bellarosa si supera su Ruggiero, ma sulla respinta D'Orsi infila il 2-1. Sette giri di cronometro dopo, Figliolia cala il tris di testa sugli sviluppi di un piazzato. I granata reagiscono e il subentrante Raiola trova il 3-2 con una girata volante. Al 74' Bellarosa disinnesca un tentativo di Di Dato. l forcing ospite si concretizza all'80': pallone vagante calciato al volo da Caprioli dai venti metri e traiettoria all'incrocio. Eurogol che vale il 3-3 definitivo. Nel finale espulso Caprioli per proteste.

Il tabellino

Nola (4-3-3): Mariano; D'Ascia, Cassandro, D'Orsi, Donnarumma (59' Togorà); Caliendo, Miocchi (83' Gaetano), Staiano (86' Camara); D'Angelo, Figliolia, Ruggiero (73' Di Dato). A disposizione: Cappa, Izzo, Sagliano, Prevete, Corbisiero. Allenatore: Condemi

San Giorgio (3-5-2): Bellarosa; Guarino (67' Raucci), Cassese, Sepe (63' Onesto); Ruggiero (65' Landolfo), Argento, Caprioli, Di Pietro, De Siena; Mancini (70' Raiola), Scalzone (90' Varela). A disposizione: Barbato, Luongo, Greco, Navas. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Totaro di Lecce

Assistenti: Pancani (Roma 1), Spagnolo (Lecce)

Marcatori: 22' Argento (S), 25' su rig. Ruggiero (N), 58' D'Orsi (N), 65' Figliolia (N), 70' Raiola (S), 80' Caprioli (S)