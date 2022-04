Serie D/Girone H - Coratella e D'Orsi regolano il Rotonda: vittoria in rimonta per il Nola

Recupero della trentesima giornata del Girone H di Serie D. Il Nola di Carmelo Condemi affronta il Rotonda allo Sporting Club. Una prestazione di spessore per i bianconeri che si assicurano tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il tecnico dei bruniani si affida al 4-3-3 e sfida il 3-5-2 ostico degli ospiti guidati da Tommaso Napoli. Lo schieramento dei lucani da non pochi grattacapi ai padroni di casa che non riescono a trovare spiragli di gioco. Il Rotonda concretizza il suo impegno al 26' con Corado che è abile ad insaccare in rete un cross dalla destra: realizzazione che gela l'impianto e regala il vantaggio ai suoi. I campani non demordono e trovano il pareggio al 46': traversone dalla destra, uscita malconcia di Polizi e tap-in vincente in rovesciata di Coratella. Nel secondo tempo il Nola aumenta il ritmo e trova il vantaggio al 73': punizione di Ruggiero dall’out di destra e inzuccata vincente del solito D’Orsi, implacabile sui calci piazzati. Negli ultimi minuti il Rotonda getta il cuore oltre l’ostacolo, ma i locali chiudono gli spazi e portano a casa la prima delle quattro gare casalinghe di fila.

Così Condemi al termine del match: "Complimenti al Rotonda, ha giocato davvero bene e ci ha messo in difficoltà. Alla fine penso che abbiamo meritato di vincere per la reazione e l’impegno, nonostante avessimo in campo ben 6 under in diverse fasi della gara. Era importante vincere per salire a quota 40. Sono contento per i tifosi, la società e lo staff". Il centrocampista Giuseppe Staiano ha dichiarato: "Importantissima vittoria. Sono contento per il ritorno in campo, felice di aver dato il mio contributo. Dedico questa vittoria a mio padre che è in ospedale e sta lottando, ed io con lui".

Il tabellino

Nola 1925: Cappa, D’Ascia, D’Orsi, Sicignano (21′ Togora), Donnarumma, Caliendo, Zito (57′ Staiano), Acampora, Corbisiero (29′ Ruggiero), Coratella (68′ Figliolia), D’Angelo (69′ Di Dato). A disposizione: Mariano, Izzo, Sagliano, Miocchi. Allenatore: Carmelo Condemi

Rotonda Calcio: Polizi, Valenti, Leone, Rotella (74′ Garritano), Giordano, Sanzone, Adeyemo (79′ Baldeh), Boscaglia (76′ Palermo), Ferreira (60′ Gonella), Corado, De Foglio (58′ Saverino). A disposizione: Kapustins, Valerio, Pichard, Passaro. Allenatore: Tommaso Napoli

Arbitro: Recchia di Brindisi

Marcatori: Corado 26′ (R), Coratella 46′ (N), D’Orsi 73′ (N)

Ammoniti: Di Dato (N), Boscaglia, Sanzone, De Foglio (R)