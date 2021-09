Serie D, Girone H - Il Nola si impone di misura sul Nardò, è 2-1: D'Orsi e Figliolia regolano la pratica

La disfatta di Caserta è stata immeritata, il Nola ha dimostrato mentalità e qualità nel corso della sfida in trasferta al debutto in campionato. Per la brigata di Alfonso De Lucia è giunta l'ora di raccogliere quanto seminato durante la calda estate, allo stadio Sporting Club va in scena il confronto con il Nardò.

Avvio lento e in sordina, le squadre aspettano la giocata dell'avversario e studiano la situazione. La prima parte di gara non regala particolari emozioni, soltanto al 26' si stappa la stabilità con il colpo di testa di D'Orsi dagli sviluppi di un calcio d'angolo che si infila in rete e batte Petrarca. La squadra allenata da Salvatore Ciullo prova a reagire, ma la difesa partenopea non offre varchi utili per gli inserimenti e le imbucate. La frazione iniziale, d'altra parte, è molto tattica e non consente ulteriori sussulti da ambo le parti. Da segnalare un tentativo di Mancarella al 44', Sicignano si contrappone al tiro mettendosi in traiettoria e salvando Cappa. Al duplice fischio si va a riposo sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

Intensità molto più alta nel corso della ripresa, le indicazioni dei due tecnici all'intervallo sono rilevanti per il prosieguo della gara. L'affondo di apertura è di Padulano, i granata sono fortunati nella circostanza. Ospiti che cercano di pareggiare i conti e Cancelli prova la conclusione della domenica dalla distanza: Cappa, attento, osserva il pallone terminare alto sopra la traversa. I bruniani tornano all'attacco e conquistano un calcio di rigore con il fallo di Porcaro su Corbiseiro. Dal dischetto va Figliolia, il capitano non sbaglia e batte Centonze. Al 76', su un angolo battuto da Mancarella, Cavaliere ha la meglio sugli avversari e accorcia nel risultato anche con la complicità della deviazione di Angeletti. Nel finale, due traverse negano il tris ai bianconeri.

Termina con una vittoria la prima casalinga in campionato per il Nola, cade in esterna il Nardò.

Il tabellino

Nola (4-2-3-1): Cappa, De Siena, D’Orsi, Sicignano, Angeletti; Ruggiero, Caliendo; Padulano (79′ Acampora), Cardone (65′ Gaetano), Corbisiero (92′ Guerra), Figliolia. A disposizione: Torino, Fusco, Lambiase, Gaetano, Acampora, Guerra, Salzaro, De Falco, Canfora. Allenatore: Alfonso De Lucia

Nardò (3-5-2): Petrarca (46′ Centonze); De Giorgi, Porcaro, Mileto; Morleo (65′ Solimeno), Van Ransbeeck (50′ Mengoli), Cancelli, Mancarella (79′ Valzano), Dorini; Puntoriere, Cristaldi (65′ Cavaliere). A disposizione: Centonze, Solimeno, Mengoli, Cavaliere, Masetti, Mariano, Palazzo, Lezzi, Valzano. Allenatore: Salvatore Ciullo

Arbitro: Alberto Gregoris di Pescara

Assistenti: Roberto Sciammarella di Paola e Matteo Gentile di Isernia

Marcatori: 26′ D’Orsi (Nola), 67′ rig. Figliolia (Nola), 76′ Cavaliere (Nardò)

Ammoniti: Figliolia, D’Orsi, Padulano, Gaetano (Nola) Van Ransbeeck, De Giorgi (Nardò)