Serie D/Girone H - Nola all'inglese sul Molfetta: Figliolia e D'Angelo regalano il bottino ai bruniani

Una settimana ricca di novità per il Nola. Prima il cambio di presidenza, poi l'avvicendamento in panchina. La squadra del neo-arrivato Antonio De Stefano supera la resistenza del Molfetta e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. I bianconeri dimenticano la sconfitta rimediata in trasferta contro il Rotonda e costringono i pugliesi alla seconda disfatta nelle ultime cinque partite disputate.

Il primo tentativo della partita è di Pozzebon, la botta è violenta ma non insidiosa. Al 9' rovesciata dell'attaccante ospite, l'impatto è debole. Al quarto d'ora, ancora il centravanti di Bartoli - su suggerimento di Gjonaj - chiama in causa Cappa. Lampo dei bruniani al 23' con Corbisiero che viene anticipato da De Gol. Alla mezz'ora è ancora il centrocampista a proiettarsi in avanti, ma una deviazione in angolo vanifica tutto. Dagli sviluppi del piazzato, il colpo di testa di Donnarumma è largo. Nelle battute conclusive della frazione iniziale, un bolide di Ruggiero è di poco alto. Nel recupero, Donnarumma si guadagna un penalty: dagli undici metri si presenta Figliolia che, glaciale, batte Viola.

Il secondo tempo vede il Molfetta spingere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. Al 47' Pozzebon serve Granado, il tiro ad incrociare è largo. Al 54' Gjonaj alza troppo la mira e non inquadra lo specchio. Replica il Nola con Acampora, Viola si supera nell'intervento. All'ora di gioco, sempre Gjonaj - tra i migliori in campo - scarica una conclusione che trova la respinta di Cappa. Qualche minuto dopo è Corbisiero a sfiorare il gol. Il raddoppio dei padroni di casa è nell'aria e si concretizza al 72' con D'Angelo che riceve da Corbisiero e sigla il 2-0. È il risultato definitivo che matura al triplice fischio.