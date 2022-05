Serie D/Girone H - Nola sempre più in alto in classifica: superato il Gravina allo Sporting Club

Domenica da incorniciare per il Nola di Carmelo Condemi che vince la sfida col Gravina allo Sporting Club e festeggia la matematica salvezza davanti al pubblico bianconero. Una partita equilibrata e dall'intensità alta: ci ha pensato D'Angelo a spezzare la stabilità con una rete pesantissima nell'ultima parte della contesa.

Partita con una situazione di classifica preoccupante, in uno dei gironi più difficile della Serie D, la truppa bruniana è riuscita a raggiungere quota 51 punti e ha ancora un match da disputare. Nei minuti iniziali, i campani impongono subito le proprie idee di gioco e prendono il pallino della partita. Dopo 5' palo interno in area piccola di D’Angelo, sulla ribattuta Mascolo si salva. A metà frazione il Nola potrebbe andare avanti grazie ad un calcio di rigore guadagnato da D’Angelo ma Ruggiero spara alto. I bianconeri macinano azioni da gol e alla fine trovano il vantaggio al 77' con D’Angelo che manda in tilt i difensori avversari e spinge in rete. Tre punti meritati e festa allo Sporting Club.

Il tabellino

Nola 1925: Cappa, D’Ascia, D’Orsi, Cassandro, Izzo (57′ Sagliano), Sicignano (68′ Miocchi), Acampora, Staiano, Ruggiero (85′ Papa), D’Angelo, Di Dato (57′ Coratella). A disposizione: Mariano, Gaetano, Togora, Prevete, Corbisiero. Allenatore: Carmelo Condemi

Gravina Calcio: Mascolo, Di Modugno, Chiaradia (77′ Leigh), Giglio, Macario (57′ Notaristefano), Gilli, Borgia (64′ Scalisi), Chacon, Diop (77′ Krstevski), Tuninetti (85′ Bruno). A disposizione: Vicino, Rechichi, Galardi, Sgambati. Allenatore: Summa Vitantonio

Arbitro: Poli di Verona

Marcatori: 77' D'Angelo (N)

Ammoniti: Cassandro, Staiano (N), Giglio (G)