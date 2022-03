Serie D/Girone H - Il Nola risponde presente: battuto il Francavilla allo Sporting Club

Volontà di rivalsa dopo il ko di Brindisi. Il Nola di Carmelo Condemi affronta una big del campionato allo Sporting Club. Sul suolo campano approda il Francavilla di Nicola Ragno, deciso a confermarsi nei piani alti della classifica. I bruniani, dal canto loro, cercano punti in chiave salvezza.

Approccio determinante per i bianconeri che sbloccano la gara dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. Sulla battuta di Zito, D'Ascia si fa trovare pronto: da due passi, il calciatore locale colpisce di testa e supera Daniele. Al 14' Coratella pesca Ruggiero che si ritrova davanti all'estremo difensore: il numero dieci, nel tentativo di superare il portiere, viene steso. Per il direttore di gara è espulsione diretta. Nonstante il vantaggio e l'uomo in più, i padroni di casa subiscono il ritorno degli ospiti che pareggiano con un tiro al volo di Croce poco prima dell'intervallo. Lo spartito tattico non cambia nel corso della ripresa e il Nola cerca di premere vista la supremazia nella quantità di interpreti in campo. All'82' D'Angelo viene abbattuto in area di rigore, l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Figliolia che spiazza l'avversario e porta avanti la brigata di Condemi. Nel finale, in ripartenza, c'è il tris dei bruniani con Sicignano e il rosso per Acampora. Allo Sporting Club termina 3-1 per il Nola, Francavilla ko in Campania.

Il tabellino

Nola: Cappa; Togora, D'Ascia, Acampora, Cassandro, Sicignano, Caliendo (92' Miocchi), Zito (63 Prevete), Coratella (63' Figliolia), Ruggiero (92' Staiano), D'Angelo (82' Di Dato). A disposizione: Mariano, Gaetano, Boggia, Corbisiero. Allenatore: Carmelo Condemi

Francavilla: Daniele, Di Ronza, Vaughn (85' De Marco), Cabella (75' Langone), Russo, Navarro, Gentile (85' Cristallo), Petruccetti, Antonacci (72' Polichetti), Nolè (14' Zaccaro), Croce. A disposizione: Esposito, Ferrante, Lazic, Tribuno. Allenatore: Nicola Ragno

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Marcatori: 1' D'Ascia (N), 45' Croce (F), 82' Figliolia (N), 91' Sicignano (N)

Ammoniti: Figliolia, Di Dato (N), Vaughn, Di Ronza (F)

Espulsi: Daniele (F), Acampora (N)