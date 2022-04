Serie D/Girone H - Il Nola è indomabile, Fasano battuto in rimonta: è 2-1 allo Sporting Club

La quarta della classe approda allo Sporting Club. Per il Nola di mister Carmelo Condemi c'è solo un obbligo nella sfida tra le mura amiche: conquistare il bottino pieno per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. In palio, nel match contro il Fasano, ci sono punti pesanti in ottica salvezza. Un obiettivo alla portata dei bruniani.

La prima chance della partita è degli ospiti con un tiro di Corvino che termina alto dopo pochi secondi dal fischio d'avvio. Risponde subito la compagine bianconera con un colpo di testa di D'Ascia che si spegne sul fondo. Al 10' Forbes approfitta dell'errore di Acampora e innesca Losavio: la difesa locale evita guai, fermando la progressione dell'avversario. Al quarto d'ora, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Corvino trova il varco vincente per il vantaggio dei pugliesi. La reazione dei campani è una punizione di Ruggiero al 18': la traiettoria è alta. Al 20' espulsione per Del Col per somma di ammonizioni, il Nola si rivitalizza e va vicino al pareggio con un calcio piazzato di Ruggiero e l'intervento super di Suma. Al 31' traversone di Corvino, Gorzelewski non impatta. Sul ribaltamento di fronte, la traversa nega la gioia ad Acampora: al termine dei quattro minuti di recupero, è 0-1 allo Sporting Club.

Maggiore determinazione dei partenopei nella ripresa. Nei primi dieci giri di lancette, il gioco è molto frammentato e concentrato prevalentemente a centrocampo. Al 60' i ragazzi di Condemi siglano l'1-1. Punizione di Ruggiero, questa volta la parabola è imprendibile all'incrocio: Suma battuto e fortino napoletano che esplode d'euforia. Al 65' botta di Losavio da fuori area, la palla si alza oltre lo specchio. Sul capovolgimento, Suma compie un miracolo sul tap-in di Di Dato ben servito da D'Angelo. A sette dal novantesimo, il Nola trova il gol della vittoria: cross di Caliendo, Suma smanaccia ma il pallone finisce sulla testa di Figliolia che insacca. Nel recupero, Gorzelewski si immola su D'Angelo: salvataggio sulla linea che evita il tris ai bianconeri. Al triplice fischio si concretizza un successo fondamentale per i bruniani.