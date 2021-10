Serie D/Girone H - Nola di cuore e di rimonta, il Brindisi crolla: la doppietta di D'Angelo ribalta Gaeta

Uno scontro salvezza, un confronto tra due squadre con le stesse ambizioni. Allo Sporting Club si disputa il match tra Nola e Brindisi. I bruniani sono reduci dalla pesante sconfitta rimediata in trasferta contro la Mariglianese, i pugliesi - ultimi in classifica - hanno conquistato un solo punto in sette partite.

La partenza è in favore dei bianconeri con l'ispirato D'Angelo che si divora una buona occasione davanti a Cervellera. Al 25' il risultato cambia, all'unica azione utile la compagine di Di Costanzo approfitta di un errore della difesa locale e infila il portiere con Gaeta che salta due avversari e libera un diagonale imparabile per Cappa. I campani sfiorano il pareggio al 29' con un colpo di testa di D'Angelo. Quest'ultimo, al 32' sugli sviluppi di un angolo, si ritrova la sfera tra i piedi e deposita a porta sguarnita. Ad avvio ripresa, Falzetta e Kordic si fanno disinnescare da Cappa, protagonista con due interventi di grande spessore tecnico. Nelle battute conclusive, su un traversone di Ruggiero, D'Angelo trova l'impatto vincente: rimonta completata e tre punti in cantiere per i partenopei.

Il tabellino

Nola: Cappa; Togora 02 (70′ Angeletti 02); De Siena 01; Acampora (58′ Cardone); D’Orsi; Lambiase 01 (83′ Idioma 03); Corbisiero 03 (81′ Boggia 03); Ruggiero; Figliolia (79′ Gaetano); Padulano; D’Angelo. A disposizione: Torino; Caliendo 01; Fusco 03; Canfora 04. Allenatore: Paolino Barone

Brindisi: Cervellera 04; Falivene; Kordic; Rekik (91′ Vignes 02); Galdean; Gaeta 02 (51′ Garofano 02)(56′ Nallo 02); Zappacosta (65′ Falzetta); Esposito 01; Alfano; De Luca 01 (81′ Serafino 01); Merito. A disposizione: Manca 04; Romito 03; Spinelli; La Neve. Allenatore: Nello Di Costanzo

Arbitro: Marco Menozzi di Treviso

Marcatori: 25′ Gaeta (B); 32′ e 86′ D’Angelo (N)

Ammoniti: Padulano, Figliolia, Togora, Acampora, Cardone, Caliendo (N), Falivene, Galdean, De Luca (B)