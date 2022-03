Serie D/Girone H - Dominio Nola contro il Bisceglie: Coratella apre, D'Angelo raddoppia e Di Dato cala il tris

Un tris prezioso, una vittoria convincente. Il Nola si prende la scena allo Sporting Club e annienta il Bisceglie con una prova magistrale. E le tre reti messe a segno sono soltanto la concretizzazione della prestazione maiuscola dei ragazzi di Carmelo Condemi. I bianconeri hanno ritrovato certezze e, dopo il pareggio nel derby con la Mariglianese, la squadra mette in cascina il quarto risultato utile consecutivo. Seconda vittoria in tre partite per i bruniani col nuovo tecnico in panchina.

Partenza migliore per i padroni di casa che passano in vantaggio alla prima opportunità. Al 5' Zito fraseggia con Ruggiero, quest'ultimo serve Coratella che si fa trovare pronto all'appuntamento. Il centravanti raccoglie il suggerimento e col diagonale batte Martore. Trascorrono pochi minuti e i locali sfiorano il raddoppio con Ruggiero, il destro del numero dieci è impreciso. I nerazzurri cercano di alzare il baricentro, senza riuscire a far male la retroguardia campana. Nel finale di frazione, l'estremo difensore ospite deve opporsi ancora allo scatenato Coratella. Ad avvio ripresa, il Nola chiude il discorso e raddoppia. Al 54' D'Angelo sfrutta un calcio d'angolo e con lo stacco infila il pallone alle spalle di Martore. All'82' Di Dato mette in ghiaccio il risultato, approfittando dell'assistenza di Ruggiero per il 3-0 definitivo. L'hurrà odierno spedisce i bianconeri a 30 punti in graduatoria, il Bisceglie resta ancorato alla griglia playout e con quattro lunghezze di differenza dalla salvezza diretta.

Il tabellino

Nola (4-3-3): Cappa, D’Ascia, Cassandro, D'Orsi, Sagliano (72' Prevete), Caliendo (88' Staiano), Acampora (93' Miocchi), Zito, Ruggiero, Coratella (85' Camara), D'Angelo (80' Di Dato). A disposizione: Mariano, Sicignano, Togora, Figliolia. Allenatore: Condemi

Bisceglie (3-5-2): Martore, Marino, Coletti, Ligorio, Rubino (61' Izco), Liso, Cozza, Ferrante (69' Fucci), Farinola, Acosta, Sandomenico (47' Urquijo - 64' Coria). A disposizione: Zinfollino, D’Angelo, Barletta, Urquiza, Bottari. Allenatore: Michele Cazzaro

Arbitro: Raimondo Borriello di Arezzo

Marcatori: 5' Coratella (N), 54' D’Angelo (N), 82' Di Dato (N)

Ammoniti: D’Ascia, Zito (N), Coria, Marino (B)