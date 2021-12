Serie D/Girone H - Nola, stop interno per i bruniani: Tedesco fa gioire l'Altamura

Un passo falso. Il secondo nelle ultime cinque partite disputate. Il Nola di mister Antonio De Stefano cade tra le mura dello Sporting Club. A imporsi è l'Altamura di Leonardo Dibenedetto con un calcio di rigore ben eseguito da Tedesco. Un episodio, a pochi minuti dal novantesimo, decide la sfida sul suolo campano e consente ai pugliesi di attuare il sorpasso ai danni dei bruniani.

È un confronto equilibrato, due squadre dalle stesse ambizioni si affrontano sul rettangolo verde partenopeo. I bianconeri sono forti dei sei gol rifilati al Casarano in trasferta, i biancorossi sono reduci dall'importante e prezioso successo contro la Nocerina. L'anticipo della diciassettesima giornata del Girone H di Serie D, dunque, riserva un incontro aperto e con fondamentali punti sul tavolo della salvezza diretta.

È l'Altamura a conquistare l'intera posta in palio e infilare la seconda vittoria consecutiva. L'astinenza di successi in trasferta, lunga due mesi, è stata bloccata dall'acuto di Tedesco. Succede tutto nella ripresa, dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata e un avvio di secondo tempo dal simile canovaccio. Un errore di Torino nel rinvio innesca l'autore del gol che si avventa sulla sfera e viene steso in area di rigore.

Per il direttore di gara non ci sono dubbi e dal dischetto si presenta lo specialista in maglia numero 9. Occasione ghiotta che il bomber non si lascia sfuggire: pallone nel sacco e 0-1 che si consolida al triplice fischio. I pugliesi raccolgono il massimo dalla trasferta in territorio partenopeo e si rilanciano in classifica. Brutto stop per il Nola che dovrà riprendere la marcia tra quattro giorni sul manto erboso del Gravina.