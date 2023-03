Serie D/Girone H - La Nocerina regola la Puteolana: Caso Naturale e Talamo in rete

Sedicesima sconfitta in campionato per la Puteolana che crolla nel derby campano contro la Nocerina. Per la formazione granata di mister Salvatore Marra arriva la sconfitta in trasferta allo Stadio San Francesco: Haberkon e compagni restano in ultima posizione e a meno nove dalla zona playout, a sette giornate dal termine della stagione.

Primo tempo molto equilibrato, l’importanza della gara mette una leggera pressione alle due squadre in campo. Il primo tempo verso la porta non si fa attendere, con i padroni di casa che si affacciano in avanti con un tentativo dalla distanza di Hedman: Lamberti blocca senza problemi. La risposta dei Diavoli Rossi arriva poco più tardi, con una conclusione di Amelio: Stagkos legge e neutralizza. La partita vive di fiammate, al 24’ Rabbeni mette in crisi la retroguardia rossonera: sul cross, Grieco colpisce male e spara a lato. Poco prima della mezz’ora di gioco, su un corner, Gatto va direttamente alla ricerca del bersaglio: Stagkos si oppone. Quest’ultimo è attento anche sulla botta al volo di Gatto. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità. Ad inizio ripresa arriva la doccia fredda per la Puteolana: la Nocerina infatti passa in vantaggio col gol di Caso Naturale che trova Lamberti impreparato. I flegrei cercano di rispondere con una giocata di Cappa che termina poco lontano dal palo. Al 67’ D’Ancora spara direttamente alto sopra la traversa. Al 72’ imprecisione altresì per Giacomarro, poi D’Ancora si becca il cartellino rosso diretto per irregolarità. Nelle battute conclusive del match i Molossi concretizzano anche il raddoppio con Talamo, che insacca su traversone di Diniz, e chiudono i giochi allo Stadio San Francesco. Il prossimo appuntamento della Puteolana sarà allo Stadio Conte contro il Casarano.