Serie D/Girone H - La Nocerina è insuperabile al San Francesco: Nola demolito con quattro reti

Impegno in trasferta per il Nola di Carmelo Condemi. La formazione bruniana, alla ricerca di lunghezze utili in ottica salvezza, sono chiamati dal banco di prova Nocerina in esterna. Una sfida complicata per i partenopei, intenzionati a rispondere alle vittorie di Casarano, Mariglianese e Nardò.

La cronaca si apre con un botta e risposta che non produce effetti importanti. Il primo affondo è dei padroni di casa con Palmieri che supera un avversario e calcia, la conclusione è respinta dalla retroguardia bianconera. Al 17' i Molossi si affacciano in avanti con Esposito, Mariano risponde presente. Passano tre minuti e i locali sbloccano il risultato: Palmieri approfitta di un traversone di Bovo e insacca alle spalle di Mariano. La reazione degli ospiti è un tiro di Di Dato, la traiettoria non è precisa e si spegne sul fondo. Al 38' la compagine rossonera raddoppia: Cuomo scarica un bolide perfetto che si infila all'incrocio. I napoletani accorciano subito con Caliendo, bravo a superare Venditti e depositare nel sacco. Nel finale di frazione, Bovo batte Mariano con un tentativo da fuori area che risulta vincente complice altresì una deviazione di Sagliano. Approccio determinato per il Nola all'avvio del secondo tempo: al 50' sono i guantoni di Venditti ad opporsi alla giocata offensiva dei ragazzi di Condemi. Al 58' la Nocerina sigla il poker con Cuomo. Gli uomini di Giovanni Cavallaro amministrano l'ampio vantaggio e non concedono nulla agli avversari. I bianconeri, dal canto loro, non riescono a costruire azioni insidiose in zona avanzata. Nella seconda parte della ripresa, c'è da registrare l'espulsione di Garofalo per somma di ammonizioni. La partita non ha molto altro da dire, i Molossi si assicurano i tre punti in palio allo Stadio San Francesco: i bianconeri rendono meno amara la sconfitta con la rete del 4-2 di D'Angelo nel recupero.

Il tabellino

Nocerina: Venditti, Bovo (45' Vecchione), Mazzeo, Palmieri (67' Mancino), Donida, Bruno (63' Scrugli), Garofalo, Saporito, Esposito, Cuomo (75' Chietti), Dammacco (49' Donnarumma). A disposizione: Pitarresi, Talamo, Stojanovic, Bapignini. Allenatore: Cavallaro

Nola: Mariano, D'Orsi, Sagliano (62' Togora), Cassandro, Sicignano (72' Donnarumma), Zito (69' Miocchi), Caliendo, Acampora, Coratella (68' Figliolia), D'Angelo, Di Dato. A disposizione: Cappa, D'Ascia, Staiano, Corbisiero, Ruggiero. Allenatore: Condemi

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Marcatori: 20’ Palmieri (Noc), 38’ Cuomo (Noc), 41’ Caliendo (Nol), 44’ Bovo (Noc), 58’ Cuomo (Noc), 95' D'Angelo (Nol)

Ammoniti: Garofalo, Saporito (Noc), Cassandro (Nol)

Espulso: 81' Garofalo (Noc)