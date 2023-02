Serie D/Girone H - Afragolese sfortunata, con la Nocerina termina 1-1: Tripicchio riprende Di Palma, nel finale traversa di Longo

Un botta e risposta tra Nocerina e Afragolese nel derby campano. Rossoblù che arrivano al match dopo aver appreso la decisione di Raffaele Niutta di lasciare la presidenza del club. La partita si apre subito con una buona occasione per gli ospiti che creano qualche brivido ai padroni di casa: angolo di Picascia per la testa di Forte, palla troppo schiacciata che sfila sul fondo. A metà frazione, ancora un'azione pericolosa per i napoletani: Esposito pennella per l'incornata di Percuoco, il portiere rossonero disinnesca. Al 24' i locali rispondono con uno stacco di Maletic, Provitolo smanaccia in angolo. Al 28' Garofalo ci prova da calcio piazzato, traiettoria alta sopra la traversa. Alla mezz'ora, nuovamente Forte manda fuori con la testa. Al 40' Ziello fa tremare i napoletani con un tiro-cross: Provitolo si distende e allontana la minaccia. Tre minuti dopo, ci prova Caso Naturale: la giocata termina a lato. Nel finale di frazione, l'ex di giornata spreca clamorosamente da pochi passi, spedendo tra le braccia dell'estremo difensore. Ad avvio ripresa, cambio forzato per l'Afragolese: fuori Provitolo, vittima nella primo tempo di un duro scontro di gioco, al suo posto Iurino. Al 53' si sblocca il risultato in favore della squadra di mister Erra con Di Palma. Al 57' prova a reagire la brigata rossoblù con un tiro di Longo. Al 63' ghiotta occasione ospite: Martiniello riceve e scarica per Camara che, da distanza ravvicinata, si fa respingere dal guardiano rossonero. Al 71' Tripicchio, appena entrato in campo, si ritrova il pallone sui piedi: superato un avversario, il calciatore scarica un destro e gonfia la rete. L'ultimo sussulto della partita è di Longo: traversa colpita dal bomber su suggerimento di Esposito. Al triplice fischio è 1-1 allo Stadio San Francesco.