Serie D/Girone H - Continua la crisi del Sorrento: Nardò vittorioso in casa 4-0

Giornata horror per il Sorrento. La penultima trasferta in terra pugliese per la formazione rossonera va in archivio con una pesante sconfitta. Il Nardò si impone con un netto 4-0 e certifica il momento difficile per la squadra di Renato Cioffi. Terzo passo falso in cinque giornate disputate dai campani che non vincono dallo scorso 3 aprile, nel match interno col Casarano.

Partenza arrembante per i padroni di casa con Trinchera che impegna Del Sorbo con un bel destro dalla distanza: il portiere rossonero si distende e si rifugia in angolo. Poco prima, i costieri recriminano un rigore per fallo su Petito in area ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Al 10' Puntoriere sblocca il risultato con un mancino di prima intenzione dal limite, al termine di uno scambio rapido con il collega Cristaldi. Cioffi prova a scuotere i suoi con una tripla sostituzione a metà frazione: tuttavia, non cambia molto.

Nella ripresa, infatti, il Nardò dilaga. Al 57' arriva il raddoppio che porta ancora la firma di Puntoriere, in un momento di forma impressionante. Il colpo di testa del centravanti su corner di Mancarella dalla destra vale il 2-0 locale. Al 67' Cristaldi, pescato in area da Cancelli, sigla il tris con un destro fulmineo sotto la traversa. A un quarto d'ora dal termine, ci pensa Mancarella a chiudere il discorso col poker definitivo: destro chirurgico su assist di Cristaldi e sfera alle spalle di Del Sorbo. Si chiude così l'incontro dello Stadio Giovanni Paolo II.

Il tabellino

Nardò: Lovecchio, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Cristaldi, Masetti, Trinchera, Mancarella, Caracciolo, Alfarano, Puntoriere. A disposizione: Petrarca, Fiorentino, Cavaliere, Caputo, De Feo, Mariano, Valzano, Dorini, Gallo. Allenatore: De Candia

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Mansi, Virgilio, Cacace, Manco, La Monica, Mezavilla, Petito, Gargiulo, Carrotta. A disposizione: Pinto, Ferraro, Marciano, Di Palma, Petrazzuolo, Selvaggio, Acampora, Tedesco, Diop. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Michele Pasculli di Como

Marcatori: 10' Puntoriere (N), 57' Puntoriere (N), 67' Cristaldi (N), 75' Mancarella (N)