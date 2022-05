Serie D/Girone H - Incubo San Giorgio, è retrocessione in Eccellenza: il Nardò vince con la manita

Una dura ed amara realtà: il San Giorgio retrocede in Eccellenza. Dopo un solo anno di partecipazione in Serie D, i campani lasciano la categoria. La sfida secca del playout premia il Nardò che si afferma con una manita netta e pesante. Prestazione da dimenticare in un'annata tutt'altro che semplice: per i napoletani arriva la delusione al triplice fischio.

Mister Ambrosino ripropone lo stesso undici vittorioso a Caserta e che ha evitato la retrocessione diretta. Al 6' i padroni di casa passano con una conclusione di De Giorgi che bacia il palo e beffa Bellarosa. Passano tre minuti e Cassese lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Di Pietro. È lo stesso capitano a siglare l'1-1 al 18' su calcio di rigore assegnato dopo un fallo su Raucci. Il primo tempo si gioca colpo su colpo ed il San Giorgio impensierisce più volte gli avversari. Al 43', però, Mancarella trova la rete del nuovo sorpasso con un colpo di testa sul secondo palo sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra. L'inizio ripresa è speculare a quanto visto in avvio di gara: è il 50' quando ancora De Giorgi si avventa su una respinta di Bellarosa e sigla il tris. Al 64' altra doppietta, questa volta di Mancarella: il destro ravvicinato piega le mani all'estremo difensore. Nel finale, in contropiede Caputo segna il definitivo 5-1 che sancisce la salvezza del Nardò e la retrocessione del San Giorgio.

Il tabellino

Nardò (3-4-2-1): Lovecchio; Trinchera, Romeo (84' De Feo), Masetti; De Giorgi, Cancelli, Caracciolo, Alfarano (84' Mariano); Mancarella (90' Valzano), Caputo (83' Cristaldi, 87' Gallo); Puntoriere. A disposizione: Rollo, Cavaliere, My, Dorini. Allenatore: De Candia

San Giorgio (3-5-2): Bellarosa; Landolfo, Cassese (9' Di Pietro, 65' Argento), Sepe; Bozzaotre (61' Evacuo), Navas, Caprioli, Ruggiero, Raucci; Mancini (46' Raiola), Varela. A disposizione: Barbato, Luongo, De Siena, Greco, Onesto. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Morotti (Bergamo), Montanelli (Lecco)

Marcatori: 6' De Giorgi (N), 18' rig. Di Pietro (SG), 43' Mancarella (N), 50' De Giorgi (N), 64' Mancarella (N), 81' Caputo (N)

Ammoniti: Caracciolo, Caputo (N); Navas, Raucci (SG)