Serie D/Girone H - Prima da dimenticare per la Puteolana: il Nardò cala il poker

La Puteolana torna finalmente a vivere una partita di Serie D. Dopo essere stata protagonista lo scorso anno in Eccellenza, la formazione flegrea è attesa dal primo step in campionato. Il debutto nel Girone H è sul terreno del Nardò, squadra sempre complicata da affrontare nella tana pugliese.

Il primo tentativo della sfida è di Lucatti al 4’ con un colpo di testa che si alza sopra la traversa. Padroni di casa che passano in vantaggio poco dopo con un’incornata di Lanzolla, abile a sfruttare un traversone sul secondo palo. I Diavoli Rossi si affacciano in zona avanzata con un tiro senza pretese di Grieco. Al 21’, sugli sviluppi di un angolo, c’è un contatto: il direttore di gara, dopo un consulto con l’assistente, sventola il rosso per Russo e assegna un calcio di punizione al limite per gli ospiti. Sul punto di battuta si presenta Amelio che pareggia.

L’autore del gol della Puteolana, attorno alla mezz’ora, commette un fallo da ultimo uomo. Con l’ammonizione già sprecata in precedenza, il calciatore lascia la compagine campana in dieci. Al 35’ magia di Guadalupi da calcio piazzato e pallone che si infila all’angolino con Maiellaro battuto. Nel finale di frazione, Polichetti si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va Dambros che cala il tris per la truppa di Ragno.

Nel secondo tempo, il Nardò resta in proiezione offensiva e va vicino al poker con Lucatti in due circostanze. Al 63’ Guadalupi cerca una nuova geometria da palla inattiva, questa volta la traiettoria è imprecisa. Nel finale di partita, grande risposta di Maiellaro su Gjonaj. Allo scadere, però, arriva il quarto gol che porta la firma di Mariano. Errore in fase di uscita dei napoletani, i pugliesi approfittano dell’opportunità e chiudono i giochi. Termina così la prima uscita in campionato per la Puteolana: pesante sconfitta in trasferta e riscatto atteso contro il Città di Fasano.