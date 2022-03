Serie D/Girone H - Botta e risposta tra Nardò e Nola: Sicignano apre, Putoriere fa 1-1

Recupero della ventunesima giornata del Girone H di Serie D, il Nola di mister Carmelo Condemi fa visita al Nardò nella sfida valida per la salvezza. Scontro diretto tra due realtà in lotta per la parte destra della classifica. In una situazione apparentemente più tranquilla per i campani, i padroni di casa vivono una stagione complicata e sono penultimi in graduatoria.

Nonostante le numerose assenze, i bruniani riescono a sbloccare il risultato al 17' con Sicignano: colpo di testa vincente e secondo gol consecutivo. Il team napoletano va vicino al raddoppio in due occasioni, con Zito e Figliolia. Passano pochi minuti e la formazione locale trova il pareggio. Disattenzione difensiva del Nola, ad approfittarne è Puntoriere che trafigge Cappa e sigla l'1-1. La gara continua in maniera vivace, con le due squadre che si danno battaglia su ogni palla. La scintilla scocca al 71' quando Zito riceve il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Il Nardò si fionda alla ricerca della rimonta, ma Coratella e compagni resistono e strappano un buon punto al triplice fischio.

Il tecnico bianconero, intervenuto al termine della partita, ha così commentato la prova dei suoi: "Questa squadra ha dimostrato il suo valore ancora una volta. Arrivare a Nardò senza metà squadra e fare questa gara non è da tutti. Abbiamo ancora alcune cose da migliorare ma oggi abbiamo ottenuto un punto meritatissimo. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo dimostrato ancora una volta che abbiamo qualità e passione". Il centrocampista Dario Caliendo ha dichiarato: "Un punto meritato e voluto. C'erano molti assenti ma chi ha giocato non ha fatto rimpiangere nessuno. Siamo un gruppo forte, compatto, tutti importanti e nessuno indispensabile. Dall’inizio è questo il nostro punto di forza".

Il tabellino

Nardò: Petrarca, Romeo, Mengoli, Cancelli, Caputo, Masetti, Trinchera, Mancarella, Caracciolo, Alfarano (72' Mariano C.), Puntoriere. A disposizione: Rollo, De Feo, Centonze, My, Valzano, Dorini, Gallo. Allenatore: Pasquale De Gandia

Nola 1925: Cappa, Togora, Cassandro, Sicignano, D’Ascia, Caliendo, Miocchi, Zito, Camara (87' Prevete), Di Dato (59' Coratella), Figliolia. A disposizione: Mariano, Sagliano, Gaetano, Boggia, Corbisiero. Allenatore: Carmelo Condemi

Arbitro: Foresti di Bergamo

Marcatori: Sicignano 17' (NOL), Puntoriere 27' (NAR)

Ammoniti: Trinchera, Mengoli (NAR), Zito, Cappa, D’Ascia, Figliolia (NOL)

Espulso: Zito (NOL) per doppio giallo al 71'