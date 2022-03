Serie D/Girone H - San Giorgio ko in Puglia: la Molfetta rimonta e cala il tris

Un passo falso per il San Giorgio di mister Salvatore Ambrosino. Il gruppo partenopeo esce sconfitto dalla trasferta allo Stadio Paolo Poli contro la Molfetta di Renato Bartoli. I biancorossi incrementano la posizione nella zona centrale della graduatoria, mentre i granata restano appena ad una lunghezza di distanza dalla fascia playout.

Il match si apre con un gran cross di Fedel all'8', Pozzebon stacca ma non indirizza verso lo specchio. L'arbitro, aiutato dall'assistente, ferma la giocata per fuorigioco dell'attaccante. Sul capovolgimento di fronte, gli ospiti passano in vantaggio. Pallone messo al centro da Varela, Viola devia appena ma la traiettoria carambola su Giambuzzi e si infila nel sacco. Al 22' Navas innesca Varela che, tutto solo e da mattonella interessante, alza la mira e spedisce fuori. Al 25' ghiotta chance per i locali con il palo colpito da Dubaz su traversone di Cappiello. Quest'ultimo, alla mezz'ora, calcia e chiama in causa Bellarosa. Sulla ribattuta, Guadalupi fa 1-1. Al 34' Mancini tenta la botta, la sfera scivola sul fondo. Nel finale di frazione, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cappiello manda fuori.

Il secondo tempo vede il San Giorgio ancora protagonista con una grandissima opportunità per Mancini. Il calcio di rigore del calciatore granata è disinnescato dal portiere di casa. Al 52' la Molfetta completa la rimonta. Punizione tagliata da parte di Giambuzzi, Guadalupi tocca e insacca alle spalle di Bellarosa. Al 56' proteste dei pugliesi per un penalty non concesso dal direttore di gara su una girata di De Gol deviata di mano da Raucci. Al 67' il tentativo da palla inattiva di Monaco si perde lontano dallo specchio. Esito analogo per Mancini sei giri di lancette più tardi. Nel finale, i biancorossi puntano al tris con Traoré all'85' e con Kordic all'87'. A due dal termine, è proprio Kordic a firmare il 3-1 sfruttando l'assistenza di Dubaz. Al triplice fischio è hurrà per la brigata locale che schianta la truppa napoletana allo Stadio Poli.