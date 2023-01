Serie D/Girone H - L'Afragolese va sotto, ma riprende il Martina: Martiniello aggancia Langone sull'1-1

Un punto raccolto dall'Afragolese sul rettangolo verde del Martina al termine di una partita ricca di occasioni. La squadra di Bitetto parte forte con una punizione di Picascia e col colpo di testa di Longo: la sfera va sul fondo. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere con Provitolo che deve disinnescare Diaz. La formazione locale resta in proiezione offensiva e sfiora il vantaggio nuovamente con Diaz che si gira e conclude col mancino: blocca a terra l'estremo difensore. Al 23' occasione clou per i campani con Longo che apparecchia per Tripicchio: il calciatore rossoblù, indisturbato, manda alto sopra la traversa. Dopo una fase di equilibrio e di poche opportunità, al 41' brividi per gli ospiti con Langone che calcia dal limite e trova il legno. L'ex di turno, però, al 48' trova il varco giusto per punire la sua vecchia squadra: 1-0 per il Martina allo Stadio Tursi. Al 50' Longo appoggia per Tripicchio, il destro è debole e controllato dal portiere. Al 61' ancora Longo pesca con un servizio delizioso Martiniello: conclusione al volo e 1-1 nel parziale. Nelle battute conclusive, forcing del team di casa: Provitolo neutralizza Diaz. Sul ribaltamento di fronte, Martiniello non sfrutta il suggerimento di Padulano. Nel recupero, sempre Diaz spaventa la retroguardia rossoblù: il risultato non cambia, al triplice fischio si concretizza il pari.