Serie D/Girone H - L'autogol di Prete fa volare la Mariglianese: Virtus Matino piegata al Santa Maria delle Grazie

Si torna in campo nell'infrasettimanale. La Mariglianese di Luigi Sanchez, dopo lo straordinario successo nel derby campano contro la Casertana, affronta lo scontro salvezza con la Virtus Matino al Santa Maria delle Grazie. I biancazzurri, chiamati a confermarsi per scalare la classifica e abbandonare la zona calda, sfidano i pugliesi per la trentatreesima giornata del Girone H di Serie D.

La cronaca si apre con una conclusione di Marzano al 2', il mancino termina sul fondo. Al 7' ancora Marzano si mette in evidenza con una grande giocata: controllo e destro in area da distanza ravvicinata, Leuci compie un miracolo. La risposta degli ospiti è un tiro centrale di Stauciuc da lontano, Maione blocca senza problemi. Al 21' è una punizione di Aracri a spaventare il pacchetto arretrato degli avversari: l'esecuzione è quasi perfetta, il pallone si perde di poco fuori. Al 27' destro al volo di Inguscio sugli sviluppi di un traversone dalla destra, Maione fa sua la sfera. Al 30' la Mariglianese sblocca il risultato. Aracri si invola a sinistra e serve col tacco Marzano che scodella al centro: Prete anticipa Esposito, ma insacca nella sua porta per l'1-0. Tocca poi De Angelis calciare verso lo specchio con un sinistro ampiamente alto. Non accade più nulla, al duplice fischio si va a riposo con i campani avanti.

La ripresa si inaugura con una transizione offensiva di Esposito che cerca Rimoli, la botta si alza e termina distante dal bersaglio. Al 52' Inguscio tenta di impegnare Maione, l'iniziativa è senza pretese. Sul capovolgimento di fronte, Leuci non controlla bene un mancino di Rimoli, Esposito cerca di avventarsi ma il portiere blocca. Al 57' il bomber di casa va con l'incornata: Leuci para in due tempi. Sul versante opposto è Cimino a creare apprensione. Al 64' proteste vibranti da parte della Virtus Matino per un possibile tocco di braccio nell'area della Mariglianese: il direttore di gara lascia proseguire. Al 67' un tentativo aereo di Esposito finisce non troppo lontano dalla porta. Il centravanti ci riprova qualche secondo dopo dai trenta metri: l'effetto è simile al precedente. Al 79' grandissimi dubbi su un contatto nell'area pugliese con Aracri abbattuto: anche in questa occasione, il signor Poli fa continuare. A otto dal termine, Esposito in contropiede sbaglia a tu per tu con Leuci. All'87' Aracri fallisce un rigore in movimento e si divora il raddoppio. Nelle battute conclusive, Maione è costretto a neutralizzare un sinistro velenoso di Morra. Al triplice fischio, la Mariglianese vince al Santa Maria delle Grazie e conquista tre punti fondamentali nella rincorsa salvezza.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Micillo, De Angelis, Pantano, De Giorgi, Marzano (76' Massaro), De Martino (88' Strazzullo), Langella, Esposito (91' Ragosta), Aracri, Rimoli (77' Tagliamonte). A disposizione: Cafariello, Arrivoli, Varchetta, Fiorillo, Torromacco. Allenatore: Luigi Sanchez

Virtus Matino: Leuci, Prete, Patronelli, Tarantino, Rantucho, Meola, Monopoli, Calò (51' Cimino), Stauciuc (54' Morra), Palmisano, Inguscio. A disposizione: Caputo, Michel, Fina, D'Andria, Maxime, Gramegna, Giannotta. Allenatore: Giuseppe Branà

Arbitro: Alberto Poli di Verona

Marcatori: aut. Prete (M)

Ammoniti: Pantano, Rimoli, Maione, Micillo (M), Tarantino (VM)