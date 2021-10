Serie D, Girone H - Mariglianese e San Giorgio non si fanno male: termina 0-0 al Gobbato

Il derby tra neopromosse spicca nel Girone H di Serie D. Uno degli anticipi di giornata è il testa a testa tra Mariglianese e San Giorgio. Gli uomini di Sanchez, dopo la vittoria di misura sul campo del Rotonda, cercano conferme nel test odierno. La brigata di Squillante, archiviata la sconfitta con il Lavello, punta al bottino pieno per risalire.

Match tutt'altro che vibrante nelle battute iniziali, bisogna attendere il 10' per apprezzare il primo lampo della gara che è di marca granata. L'azione offensiva, però, si infrange sul muro difensivo e sulla guardia di Sannia. Confronto che si caratterizza, però, per dinamicità sul piano fisico e atletico. Tanti contatti, diverse interruzioni e gioco non fluido. La manovra stanziona in zona centrale e poche sono le fiammate in zona d'attacco. Al 17' una triangolazione dei padroni di casa mette in difficoltà il pacchetto arretrato ospite, chiamato agli straordinari per evitare guai. Il San Giorgio prova ad essere pericoloso da calcio piazzato, Maione è costretto a sventare qualche opportunità interessante creata dagli interpreti di Squillante. La Mariglianese risponde con le incursioni di Esposito e il tentativo di Peluso, provvidenziale Barbato tra i pali.

La ripresa si apre con una folata improvvisa di Navas, il risultato però resta intatto. I ritmi non sono elevati, la paura di scoprirsi non permette una velocità nell'azione da entrambe le parti. Gli undici in campo si studiano e non lasciano varchi utili per rendere più vivace lo spettacolo. Al 60' è ancora Peluso, tra i più attivi della squadra di Sanchez, a mettere apprensione alla retroguardia di Squillante: tiro sbagliato e punteggio inchiodato sullo 0-0. La staticità, dunque, si proietta sull'intero arco della partita e non si sblocca neanche nel secondo tempo. Nel finale, i granata premono sull'acceleratore ma trovano la strada sbarrata da un intervento provvidenziale di Tommasini. Al 94' Cassese sciupa una potenziale chance per il vantaggio non inquadrando lo specchio. All'Ugo Gobbato, al triplice fischio, termina senza reti e a porte inviolate.

Un pareggio che porta a quota quattro punti la Mariglianese, mentre resta a due lunghezze il San Giorgio che deve rimandare ancora l'appuntamento con i tre punti.