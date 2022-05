Serie D/Girone H - Il derby campano va alla Mariglianese, Nocerina sconfitta: Marzano match winner

La Mariglianese torna al Santa Maria delle Grazie. La trentaseiesima giornata del Girone H in programma riserva il derby campano con la Nocerina. Rossoneri disposti a blindare una posizione nella griglia d'alta classifica, mentre i ragazzi di Luigi Sanchez hanno un solo imperativo: vincere per allontanarsi dalla zona calda.

Il primo tiro verso la porta è di Talamo al 7': la botta dalla distanza non crea problemi a Maione. Rispondono i padroni di casa con la giocata di Arrivoli che si spegne sul fondo. Al 13' sale in cattedra Dammacco con un'iniziativa personale, la difesa locale sventa la minaccia. Al 17' la Mariglianese spreca una buona opportunità in contropiede con Aracri che suggerisce per Arrivoli: quest'ultimo non è preciso e grazia i Molossi. Al 19' Marzano strozza la conclusione, replica Dammacco sul fronte opposto con un tentativo largo. Stesso esito per il calciatore ospite al 36' direttamente da calcio piazzato. Al 40' Esposito sfiora il vantaggio di testa su traversone proveniente dalla sinistra.

L'avvio di ripresa sorride alla Mariglianese che approfitta di un momento di leggerezza della Nocerina e passa avanti nel risultato. Ci pensa Marzano a sbloccare il punteggio con un colpo di testa vincente dopo una manovra sviluppata sulla fascia destra. Nonostante il parziale cambiato e la gara spezzata nella sua stabilità, l'equilibrio resta dominante al Santa Maria delle Grazie. Al 69' Esposito libera un tiro che sorvola la traversa, sul ribaltamento di fronte Maione disinnesca un tiro di Talamo. Al 73' Aracri spedisce sul fondo da posizione interessante. Al 78' si vede in avanti Micillo, ma Venditti risponde presente. Non accade più nulla, al triplice fischio la Mariglianese si prende il derby e conquista tre punti chiave in zona salvezza.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Micillo, Arrivoli, Faiello, Varchetta, Tommasini, Marzano (91' De Angelis), Langella, Esposito, Aracri, Massaro (67' De Martino). A disposizione: Cafariello, De Giorgi, Torromacco, Strazzullo, Ragosta, Rimoli, Tagliamonte. Allenatore: Luigi Sanchez

Nocerina: Venditti, Menichino, Vecchione, Talamo, Donida, Bruno, Chietti (80' De Santis), Garofalo, Esposito, Cuomo (80' Stojanovic), Dammacco. A disposizione: Pitarresi, Sellitti, Scrugli, Saporito, Riccio, Donnarumma, Settembrini. Allenatore: Spica

Arbitro: Francesco Lipizer di Verona

Marcatori: 53' Marzano (M)

Ammoniti: Donida (N)