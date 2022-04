Serie D/Girone H - La Mariglianese spreca una grande occasione: il Nardò ribalta e vince 2-3

Una sfida da concludere e tre lunghezze da mettere in cassaforte. La Mariglianese di Luigi Sanchez affronta il Nardò di Pasquale De Candia al Santa Maria delle Grazie per la prosecuzione della partita interrotta lo scorso 26 marzo. L'infortunio del direttore di gara Franzò, infatti, non ha permesso il regolare svolgimento del secondo tempo e il match è stato sospeso all'intervallo. Eppure, la squadra campana parte da un punteggio favorevole: 2-0 nel segno del bomber Esposito. L'attaccante prima sblocca la contesa a metà frazione con un colpo di testa su assist di Micillo. Al minuto 36, una verticalizzazione innesca Faiello che manda in tilt il diretto marcatore e scodella al centro un rasoterra. Esposito è lesto a scaricare un mancino vincente per il raddoppio biancazzurro.

Il cronometro all'avvio, dunque, recita 46'. Arrembante inizio degli ospiti, lanciati in fase offensiva alla ricerca della rimonta. I ragazzi di De Candia si intravedono in avanti con un piazzato pericoloso dalla bandierina: la brigata di Sanchez allontana la minaccia. Al 51' è Aracri in acrobazia a sfiorare il tris, la girata del fantasista di casa si spegne alta sul fondo. Trascorrono pochi secondi e la difesa pugliese evita la zampata ad Esposito. Al 58' è Caputo a provarci con un tiro-cross che termina distante dallo specchio. Il Nardò cerca di affidarsi ai traversoni per mettere in difficoltà Maione, ma su una manovra elaborata Puntoriere trova il varco giusto: sfera alle spalle di Maione e contesa riaperta. A nove dal termine ancora Puntoriere approfitta di un cross basso e sigla il tap-in per il 2-2. All'83' conclusione al volo di Alfarano, l'impatto non è preciso. Nel finale di partita, Cristaldi anticipa tutti e fa 2-3 per la rimonta completa dei pugliesi. Al triplice fischio si concretizza una clamorosa sconfitta interna per i biancazzurri.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Micillo, Arrivoli, Palumbo, Varchetta, Tommasini, Rimoli (79' Massaro), Langella, Esposito, Aracri, Marzano (83' Faiello). A disposizione: Cafariello, De Angelis, Pantano, Strazzullo, De Giorgi, De Martino, Ragosta. Allenatore: Sanchez

Nardò: Petrarca, De Giorgi, Romeo (76' Cristaldi), Cancelli, Caputo (91' Fiorentino), Masetti, Mariano, Mancarella, Caracciolo, Alfarano, Puntoriere. A disposizione: Rollo, Cavaliere, Trinchera, De Feo, Valzano, Dorini, Gallo. Allenatore: De Candia

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone

Marcatori: 22' Esposito (M), 36' Esposito (M), 70' Puntoriere (N), 81' Puntoriere (N), 88' Cristaldi (N)