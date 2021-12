Serie D/Girone H - Terzo hurrà consecutivo per la Mariglianese: i ragazzi di Sanchez calano il tris al Lavello

Ha spiccato il volo e tarpare le ali sarà tutt'altro che semplice. Perché l'obiettivo stagionale della Mariglianese è la permanenza nella categoria, ma la squadra di Luigi Sanchez ha dimostrato anche qualità per ambire a un traguardo migliore. Nel frattempo, la compagine partenopea mette in cascina ulteriore fieno e lo fa con una prestazione rotonda contro il Lavello.

Non è una partita divertente all'avvio, bisogna attendere il quarto d'ora per apprezzare il primo tentativo offensivo, ad opera di Logoluso con una conclusione larga. I padroni di casa reagiscono con Langella poco più tardi, l'iniziativa dal limite trova l'interruzione del legno. Sale la pressione e il baricentro del gruppo di Sanchez si alza: al 39' Massaro scodella al centro, Aracri è pronto all'appuntamento per il vantaggio. La reazione degli ospiti arriva soltanto nel secondo tempo con una giocata da calcio piazzato di Logoluso che termina sul fondo. Lo spartito della sfida è chiaro: il Lavello va a caccia del pareggio, la Mariglianese si difende con ordine e prova ad approfittare delle ripartenze. Proprio su un contropiede, dopo un errore di De Angelis davanti all'estremo difensore, Esposito sigla il tap-in e il raddoppio. Il tris, nell'aria, si concretizza qualche giro di lancette dopo con un gran tiro ad effetto di Esposito. Nel finale, gli uomini di Zeman restano con l'uomo in meno per l'espulsione di Addae.

Il tabellino

Mariglianese: Maione; Peluso (76′ Ragosta); De Angelis; De Martino (93′ Torromacco); Varchetta; De Giorgi; Faiello; Langella; Esposito (82′ Palumbo); Aracri (76′ Di Dato); Massaro. A disposizione: Cafariello; Fiorillo; Prevete; Palumbo; Orlando. Allenatore: Luigi Sanchez

Lavello: Amata; Vitofrancesco; Brunetti; Statella; Dell’Orfanello; Fusco; Marcellino (46′ Caruso); Logoluso (63′ Liurni); Mercuri; Outtara (46′ Herrera); Addae. A disposizione: Carretta; Giordano; Syku; Corna; Tavarone; Rodriguez. Allenatore: Karel Zeman

Arbitro: Luca Tagliente di Brindisi

Assistenti: Giuseppe Rizzi di Barletta - Michele Desiderato di Barletta

Marcatori: 39′ Aracri (M), 71′ e 73′ Esposito (M)

Ammoniti: Logoluso (L), De Martino (M)

Espulsi: Addae (L)