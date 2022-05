Serie D/Girone H - Show tra Mariglianese e Francavilla: è 3-3 al Santa Maria delle Grazie

Chiudere la stagione con la permanenza nella categoria già in tasca. La Mariglianese affronta l'ultima giornata del campionato affrontando il Francavilla allo Stadio Santa Maria delle Grazie. La squadra di Sanchez è reduce dalla vittoria di Brindisi che ha regalato la salvezza. I ragazzi di Ragno sono sicuri del secondo posto in graduatoria, ma ci tengono a terminare bene con la gara in trasferta.

Prime sortite offensive degli ospiti dopo cinque giri di cronometro, Cafariello si fa trovare pronto nelle varie circostanze. Al 13' imbucata di Gentile per Nolè che si ritrova davanti all'estremo difensore: il numero 10 approfitta dell'opportunità e sigla la rete del vantaggio. La reazione dei campani è immediata con Esposito, ma la difesa è provvidenziale in chiusura. Al quarto d'ora è ancora pericoloso il Francavilla, la Mariglianese prova a scuotersi con un mancino di Esposito - dopo una ripartenza - sporcato in angolo. Al 21' tiro debole di Petruccetti che non impegna Cafariello, al 28' si concretizza il pari con Esposito che timbra la marcatura con una conclusione dai quindici metri che fulmina Daniele. Al 35' un colpo di testa del bomber locale è facile preda del portiere avversario. Nel finale di tempo, Cafariello deve opporsi a una giocata interessante di Nolè. All'intervallo è 1-1 al Santa Maria delle Grazie.

La ripresa offre il via all'ultima frazione stagionale della Mariglianese. All'avvio accade poco o nulla, al 50' c'è da menzionare un colpo di testa di Esposito su traversone di De Angelis: l'impatto non è preciso e finisce distante dallo specchio. Il Francavilla cerca di cambiare passo: al 62' il subentrato Croce riceve in area, controlla e col sinistro a giro batte l'estremo difensore. Il nuovo pareggio dei biancazzurri è immediato con uno stacco vincente di Esposito su cross dalla destra. Al 71' c'è gioia anche per Aracri che sfrutta l'occasione in area e punisce Daniele per il ribaltone di punteggio. Sul ribaltamento di fronte, grandissimo intervento di Cafariello che respinge un tiro di De Marco col piede. Al 74' ancora Croce, questa volta di destro, trafigge il guardiano di casa per il 3-3. Il risultato non cambia più, al triplice fischio si concretizza il pareggio: la stagione della Mariglianese, ottenuta la salvezza, si chiude con una buona prestazione casalinga.

Il tabellino

Mariglianese: Cafariello, Pantano, De Angelis (64' Arrivoli), De Giorgi, Torromacco, Faiello, Marzano (60' Palumbo), Langella (57' Ragosta), Esposito (68' Rimoli), Aracri (75' Tagliamonte), Strazzullo. A disposizione: Robin, Tommasini, Varchetta, Fiorillo. Allenatore: Sanchez

Francavilla: Daniele, Vaughn, Nicolao, Cabella, Di Ronza, Navarro, Gentile, Petruccetti, Antonacci, Nolè (46' Croce), De Marco. Allenatore: Ragno

Arbitro: Adil Bouabid di Prato

Marcatori: 13' Nolè (F), 28' Esposito (M), 62' Croce (F), 64' Esposito (M), 71' Aracri (M), 74' Croce (F)

Ammoniti: De Marco (F)