Serie D/Girone H - Il Fasano sbanca il Santa Maria delle Grazie: Battista stende la Mariglianese

Un periodo non entusiasmante per la Mariglianese di Luigi Sanchez. La formazione biancazzurra, reduce da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare disputate, va a caccia di un successo che manca dal 19 dicembre, ottenuto nel confronto esterno con la Nocerina. Allo Stadio Santa Maria delle Grazie arriva il Città di Fasano, quarto in graduatoria e in fiducia per il filotto di risultati utili consecutivi.

Grande intensità e buon ritmo ad avvio gara, le squadre si studiano e provano a costruire qualche occasione in zona offensiva. Il primo affondo è un tentativo di Corvino direttamente da calcio piazzato al 7’: la traiettoria è alta. Pugliesi che restano in fase d’attacco e cercano di sbloccare la sfida con una conclusione non precisa di Forbes al 9’. All’11’ traversone dalla sinistra, Esposito stacca ma non indirizza verso lo specchio. Sul ribaltamento di fronte, due giri di cronometro dopo, Corvino è ancora pericoloso con un destro dall’interno dell’area: la parabola è distante dal bersaglio. Al 25’ Aracri detta il contropiede e serve Faiello che entra in area e calcia, la retroguardia di Danucci si immola e protegge la porta di Ceka. Al 28’ girata di testa di Forbes, il pallone termina sul fondo. Pochi secondi più tardi, Losavio - pescato da solo in area - sbaglia clamorosamente davanti a Maione. L’incontro resta equilibrato, al 45’ i locali protestano per un penalty mancato. La frazione iniziale, però, va in archivio col punteggio di 0-0.

Si riparte con lo stesso canovaccio al Santa Maria delle Grazie. Al 50' Aracri riceve in area e cerca il dribbling prima della conclusione, la difesa ospite chiude. Al 58' i giocatori della Mariglianese chiedono ancora un calcio di rigore, l'arbitro Dini fa proseguire. Il Città di Fasano va in contropiede con Forbes e Pantano entra in maniera scomposta sull'attaccante: rosso diretto per il difensore di casa. Al 67' Corvino fa tutto bene, entra in area e scarica un bolide che si stampa sulla traversa. Al 76' Palumbo tenta la conclusione, il reparto arretrato pugliese protegge lo specchio di Ceka. A nove minuti dallo scadere, bomber Esposito non riesce a proseguire e lascia il posto a Tagliamonte. All'86' gli uomini di Danucci passano in vantaggio: Battista controlla e calcia di sinistro, Maione ci mette le mani ma la sfera entra in rete. Al 90' Sosa si divora il raddoppio in ripartenza, nel recupero espulsione diretta altresì per Ragosta. Al triplice fischio sorride il Fasano, la Mariglianese deve rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, De Giorgi, De Angelis, De Martino, Pantano, Tommasini, Faiello, Langella (87' Ragosta), Esposito (81' Tagliamonte), Aracri (60' Palumbo), Massaro. A disposizione: Cafariello, Micillo, Arrivoli, Strazzullo, Rimoli, Marzano. Allenatore: Sanchez

Città di Fasano: Ceka, Del Col, Camara, Capomaggio, Gorzelewsky, Callegari, Losavio (80' Bianco), Lezzi (63' Sosa), Forbes (71' Battista), Corvino (87' Bernardini), Calabria. A disposizione: Suma, Taddeo, Convertino, Richella, Semenzin. Allenatore: Danucci

Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello

Assistenti: Fabio Gentile di Teramo - Davide Messina di Cassino

Marcatori: 86' Battista (CF)

Ammoniti: Esposito, Langella (M), Corvino (CF)

Espulso: 58' Pantano (M), 94' Ragosta (M)