Serie D/Girone H - La Mariglianese spazza via la Casertana: poker dei biancazzurri

Tre sconfitte consecutive e la quotata Casertana attesa al Santa Maria delle Grazie. Vigilia di un'altra domenica all'insegna delle difficoltà per la Mariglianese. Eppure, la compagine di Luigi Sanchez spazza via qualsiasi pronostico antecedente alla gara e si afferma con un netto poker sulla formazione rossoblù. Quattro reti messe a segno dalla squadra partenopea che mette la parola fine al periodo negativo e incassa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

La prima opportunità è per i padroni di casa con Aracri che chiama subito Trapani all'intervento. Sul versante opposto è Mansour a calciare verso la porta, Maione blocca in due tempi. Gli ospiti alzano il baricentro e provano ad accelerare la manovra offensiva. A cercare il bersaglio grosso è Vacca da calcio piazzato, l'estremo difensore si oppone. Sulla respinta si avventa Maresca che non trova lo specchio. Nel finale di frazione accade un po' di tutto. I Falchetti si affacciano in avanti con la conclusione di Vicente, il reparto arretrato locale è ancora attento. Nelle battute conclusive, la Mariglianese conquista un rigore con Faiello: dalla battuta si presenta Esposito che non fallisce.

Nell'intervallo, Favetta si fa sventolare il cartellino rosso e la Casertana è costretta a giocare un tempo con l'uomo in meno. Al 48' Aracri sigla il raddoppio sfrutta la superiorità numerica. Il calciatore biancazzurro è protagonista ancora per il tris al 57' su suggerimento di Esposito. Al 66' i rossoblù accorciano le distanze con Monti che approfitta di una disattenzione della retroguardia di casa e riapre il match. Al 75' ancora Aracri accarezza l'idea della tripletta, una parata provvidenziale di Trapani tiene a galla i suoi. Negli ultimi minuti, la Mariglianese riesce a siglare il poker con l'incornata di Tommasini.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Peluso (68' Massaro), De Angelis, Pantano, Varchetta, Tommasini, Faiello, Langella, Esposito, Aracri (85' Ragosta), De Martino. A disposizione: Cafariello, De Giorgi, Palumbo V., D’Onofrio, Palumbo L., Prevete, Orlando. Allenatore: Luigi Sanchez

Casertana: Trapani, Pambianchi, Di Somma, Vacca (61' Feola), Vicente, Felleca, Mansour (48' Liccardi), Monti, Maresca (51' D’Ottavi), Capitano, Favetta. A disposizione: Sarracino, Chinappi, Di Somma, Cusumano, Nicolau, Carannante. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Francesco De Santis di Avezzano — Stefano Carchesio di Lanciano

Marcatori: Esposito 42’; Aracri 47’, 56’; Tommasini 85’ (M); Monti 65’ (C)

Ammoniti: Capitano (C); Peluso (M)

Espulsi: Favetta (C)