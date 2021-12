Serie D/Girone H - Mariglianese e Brindisi non vanno oltre il pareggio: è 1-1 al Santa Maria delle Grazie

Nessuna vittoria nell'ultima giornata dell'anno solare, ma nessun dramma. La Mariglianese di mister Luigi Sanchez chiude con un pareggio lo straordinario 2021. Alla promozione in Serie D, i biancazzurri hanno offerto continuità: il percorso nel Girone H è stato finora strepitoso e la compagine partenopea può ambire a un traguardo prestigioso. Nel turno infrasettimanale, al Santa Maria delle Grazie matura l'1-1 nel confronto col Brindisi.

La cronaca si apre col primo tentativo dei pugliesi che si materializza nel bersaglio grosso. Filtrante di Badje a innescare Morleo, il calciatore ospite si trova davanti a Maione e insacca per il momentaneo vantaggio. La Mariglianese cerca di agguantare il pareggio, ma la difesa di Di Costanzo si comporta perfettamente e non concede spazi. Poco dopo la mezz'ora, un tiro ad incrociare di Esposito non impegna seriamente Cervellera. Al 40' ancora Esposito si guadagna una punizione dal limite. Aracri si presenta sul punto di battuta e infila con una parabola deliziosa per l'1-1. La stabilità resta padrona del campo anche nel corso della ripresa. I biancazzurri provano a costruire azioni interessanti, i pugliesi tengono bene il campo e concedono pochissimo. Al triplice fischio è 1-1 sul rettangolo verde del Santa Maria delle Grazie.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Peluso (56′ Massaro), De Angelis, Pantano, Varchetta, Tommasini (56′ De Giorgi), Palumbo (63′ Ragosta), Langella, Esposito, Aracri (82′ Orlando), De Martino. A disposizione: Cafariello, Ceparano, Prevete, Palumbo, Tagliamonte. Allenatore: Sanchez

Brindisi: Cervellera, Silvestro (87′ Bubalo), Badje, Rekik (61′ Falivene), Galdean, Zappacosta (77′ De Luca), Trove (82′ Kordic), Spinelli, Moi, Alfano, Morleo. A disposizione: Cavalli, Romito, Laneve, Falzetta, Garofalo. Allenatore: Di Costanzo

Arbitro: Guido Iacopetti (Sez. Pistoia)

Marcatori: 9′ Morleo (B), 40′ Aracri (M)

Assistenti: Francesco Raccanello di Viterbo - Giampaolo Jorgij di Albano Laziale

Ammoniti: Moi (B), De Martino, Langella (M)