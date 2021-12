Serie D/Girone H - Si ferma la striscia vincente della Mariglianese: il Bitonto si afferma al Santa Maria delle Grazie

Un passo falso da rimuovere rapidamente per riprendere la rincorsa in classifica. Nonostante la qualità degli avversari e i pronostici sfavorevoli alla vigilia, la Mariglianese di mister Luigi Sanchez sfodera un'altra prestazione di grande carattere. I biancazzurri pagano cinque minuti e due disattenzioni che premiano il Bitonto, corsaro al Santa Maria delle Grazie.

Equilibrio e stabilità contraddistinguono i primi giri di lancette sul rettangolo verde partenopeo. La partita è bloccata e le fasi di studio tra le due squadre sono prolungate. La prima opportunità arriva al quarto d'ora con Lanzolla che stacca dagli sviluppi di un calcio piazzato e mette poco distante dallo specchio. La replica è di Langella con una punizione al 20' che mette i brividi a Martellone. Il Bitonto prova a gestire il possesso e cerca il varco giusto per colpire, la Mariglianese fa buona guardia e densità nella metà campo senza concedere particolari spunti ai neroverdi. Il primo tempo, dunque, va in archivio col punteggio di 0-0. I ritmi si alzano nel corso della ripresa e l'intensità è molto più veemente. Tuttavia, bisogna attendere il 67' per il lampo di Santoro che beffa Maione dal limite dell'area e porta in vantaggio la brigata di Claudio De Luca. L'undici di Sanchez accusa il colpo e fatica a reagire. Passano cinque minuti e Taurino approfitta di una buona occasione per calciare indisturbato e infilare l'estremo difensore per la seconda volta. I biancazzurri non riescono ad accorciare e devono attendere il triplice fischio che segnala la vittoria degli ospiti.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Peluso (77′ Di Dato), De Angelis (85′ Orlando), De Martino, Varchetta (85′ Tommasini), De Giorgi, Faiello, Langella (72′ Palumbo), Esposito, Aracri (72′ Ragosta), Massaro. A disposizione: Cafariello, Prevete, Palumbo, Tagliamonte. Allenatore: Luigi Sanchez

Bitonto: Martellone, Colella, Lanzolla, Taurino (73′ D’Anna), Germinio, Mariani, Lattanzio, Piarulli, Santoro, Guarnaccia, Turitto. A disposizione: Figliola, Carotenuto, Rapio, Radicchio, Colaci, Palumbo, Ferrante, Rimoli. Allenatore: Claudio De Luca

Arbitro: Jules Roland di Cuneo

Assistenti: Salvatore Barbanera di Palermo - Manfredi Scribani di Agrigento

Marcatori: 67′ Santoro (B), 71′ Taurino (B)

Ammoniti: Taurino (B), Peluso (M), Guarnaccia (B)