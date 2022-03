Serie D/Girone H - Passo falso della Mariglianese: Izco spinge il Bisceglie alla vittoria

Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco. La squalifica del Santa Maria delle Grazie fa trasferire momentaneamente la Mariglianese di Luigi Sanchez. E per la formazione biancazzurra matura una sconfitta nel confronto col Bisceglie di Danilo Ruffini, ritornato in panchina. La quinta affermazione stagionale della compagine nerazzurra porta la firma di Rodrigo Izco all'alba del secondo tempo.

Inizio di grande intensità al Gobbato tra le due formazioni. Al 3' Coria apparecchia al limite per Liso, il tentativo di quest'ultimo è abbondantemente alto. Al 9' Esposito semina il panico nell'area stellata, Martorel si fa trovare pronto e nega la gioia all'attaccante. Al 13' chance importante per gli ospiti. La punizione di Cozza dalla lunga distanza è destinata all'incrocio, Maione si oppone con un grande intervento. Sulla ribattuta si fionda D'Angelo che indirizza sull'esterno della rete. Due minuti più tardi tocca a Rubino mettersi in evidenza con un mancino neutralizzato dall'estremo difensore. Non succede più nulla, al duplice fischio è 0-0 a Pomigliano d'Arco.

Il secondo tempo è di marca nerazzurra. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio della ripresa, Coria libera un destro da posizione defilata: Maione è provvidenziale nella parata in due tempi. Al 47' la svolta della partita. Destro al volo di Izco, il guardiano di casa non può nulla e il risultato si sblocca. La replica della Mariglianese è immediata, ma il Bisceglie si difende con ordine. Al 49’ il calcio pazziato di Aracri finisce oltre la traversa, complice una deviazione della barriera. I campani sfiorano il pareggio con Pantano e con Esposito, miracolosi Martorel e D'Angelo. Al 52' Liso non sfrutta una ripartenza interessante. I ragazzi di Sanchez alzano i giri del motore, ma Martorel non corre particolari rischi. Nel finale c'è da segnalare un calcio piazzato ben eseguito da Ragosta e allontanato da Marino.

Il tabellino

Mariglianese (4-2-3-1): Maione; Micillo (56' Tagliamonte), Tommasini (12' De Giorgi), Pantano, Arrivoli (70' Massaro); Langella (84' Ragosta), De Martino; Faiello, Marzano (70' De Angelis), Aracri; Esposito. A disposizione: Cafariello, Torromacco, Strazzullo, Palumbo. Allenatore: Sanchez

Bisceglie (4-3-2-1): Martorel; Rubino, Urquiza, Marino, D’Angelo; Izco (94' Coletti), Cozza (86' Bottari), Liso; Coria (73' Ligorio), Ferrante (63' Fucci); Acosta. A disposizione: Zinfollino, Divittorio, Tuttisanti, Barletta, Camporeale. Allenatore: Ruffini

Arbitro: Gresia di Piacenza

Marcatori: 47' Izco (B)

Ammoniti: Langella, Marzano, Coletti