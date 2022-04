Serie D/Girone H - L'Audace Cerignola non fa sconti: Mariglianese piegata col tris

La capolista approda in Campania. La Mariglianese di mister Luigi Sanchez ospita l'Audace Cerignola di Michele Pazienza al Santa Maria delle Grazie. I biancazzurri, dopo il pareggio di carattere sul campo del Gravina, sono chiamati ad ottenere punti in chiave salvezza contro la più quotata del Girone H. La prima della classe, d'altra parte, ha intenzione di mantenere il distacco dalle inseguitrici e di mettere un altro mattone verso la vittoria del campionato.

Il match si apre con le due squadre che si studiano, ma lo spartito è chiaro: gli ospiti fanno la gara e i padroni di casa cercano di sfruttare la rapidità in contropiede. Al 12' i pugliesi sfiorano il vantaggio con una conclusione dalla distanza e neutralizzata da uno straordinario Maione. Sul ribaltamento di fronte è Palumbo ad essere il più pericoloso della sua brigata con un tentativo che trova la risposta della retroguardia gialloblù. A metà frazione e quando la gara sembra incanalata verso il binario dell'equilibrio, l'Audace Cerignola passa in vantaggio con Tascone che è abile a farsi trovare pronto all'appuntamento col gol. Una realizzazione non difficile per il calciatore di Pazienza che porta avanti i suoi. La Mariglianese prova a scuotersi, ma non riesce a rendersi insidiosa ed è, inoltre, costretta a giocare con l'uomo in meno per l'espulsione di Faiello. Un fallo di reazione a gioco fermo costa il rosso al giocatore locale e la strada si fa in salita. Col vantaggio e l'uomo in più, la compagine ofantina amministra e dilaga. Dura venti minuti la resistenza campana dopo l'intervallo, al 65' Malcore scatta sul filo del fuorigioco e batte Maione per il raddoppio ospite. Partita indirizzata, l'Audace gestisce e nel finale trova anche il tris. Longo, servito da Dorval, infila lo 0-3 e mette in ghiaccio la vittoria al Santa Maria delle Grazie. Si complica il percorso dei biancazzurri, mentre i pugliesi si mantengono in fuga.

Il tabellino

Mariglianese: Maione, Micillo, Arrivoli, Palumbo, Varchetta, Tommasini, Faiello, Langella, Esposito, Aracri, Rimoli. A disposizione: Cafariello, Pantano, De Giorgi, Strazzullo, De Martino, Ragosta, Massaro, Marzano, Tagliamonte. Allenatore: Luigi Sanchez

Audace Cerignola: Trezza, Dorval, Allegrini, Manzo, Russo, Giacomarro, Spinelli, Tascone, Loiodice, Malcore, Strambelli. A disposizione: Tricarico, Agnelli, Ciccone, Botta, Palazzo, Mincica, Sirri, Longo, Vitiello. Allenatore: Michele Pazienza

Arbitro: Marco Marchioni di Rieti

Marcatori: 23' Tascone (AC), 65' Malcore (AC), 87' Longo (AC)