Serie D/Girone H - La Mariglianese torna al successo: Marzano stende l'Altamura

Torna a sorridere la Mariglianese di Luigi Sanchez. Dopo tre sconfitte consecutive, la compagine biancazzurra conquista i tre punti al Santa Maria delle Grazie nel match contro l'Altamura. Nella sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone H di Serie D, i padroni di casa fanno valere il fattore interno e si assicurano un bottino utile in chiave salvezza nello scontro diretto con i pugliesi.

Valori in campo che si equilibrano. Partita che vive di fiammate offensive da una parte e dall'altra. La compagine locale tiene bene il possesso e cerca di costruire manovre per pungere il reparto arretrato dei biancorossi che rispondono attentamente. Al 27' si spezza la stabilità e il risultato cambia. Faiello si invola sulla fascia di competenza e scodella al centro per Marzano che si fa trovare pronto all'appuntamento per il vantaggio. Gli ospiti non si scuotono e rischiano di subire il raddoppio su una giocata di Esposito nel finale di frazione, il direttore di gara invalida la giocata.

Nel secondo tempo l'Altamura entra sul manto erboso con una mentalità diversa e con maggiore determinazione. Tuttavia, i pugliesi si scontrano con la stato di grazia di Maione. L'estremo difensore della Mariglianese si supera al 66' con un intervento miracoloso su Santos: la girata del subentrato è respinta. Il portiere classe 2002 si oppone ai tentativi successivi di Tedesco e compagni. Il team napoletano cerca di tenere gli avversari lontani dalla propria area nelle battute conclusive, al triplice fischio si concretizza la vittoria.

Esplode il Santa Maria delle Grazie. Esulta Sanchez e il suo staff. La Mariglianese mette alle spalle un periodo complicato con una prova di grinta e di cuore. Tre punti preziosi per i biancazzurri che volano a quota 29 lunghezze in classifica e si proiettano al prossimo impegno in programma, ovvero il derby col Nola in trasferta.