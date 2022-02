Serie D/Girone H - Preziosa vittoria del San Giorgio nel fortino del Lavello

Una sfida complicata sulla carta. Davanti c'è un avversario pronto al rilancio in classifica dopo un periodo difficile. Il San Giorgio di mister Ambrosino si fa trovare pronto all'appuntamento dell'infrasettimanale e sbanca il terreno del Lavello con una prestazione collettiva maiuscola. Tre punti fondamentali conquistati dai granata in ottica salvezza.

Avvio propositivo per gli ospiti che si fiondano in avanti e costruiscono una buona opportunità con Greco: il colpo di testa nell'area piccola termina di poco alto. Rispondono i locali al 12' con Dominguez, il tiro da posizione ravvicinata non è preciso. Al 29' Marcellino conclude verso lo specchio, la traiettoria è larga. Al 31' Bellarosa chiude con un grande intervento in uscita l'azione di Ouattera lanciato a rete. Al 36' c'è il gol vittoria di Argento con un tentativo al volo dal limite che si infila alle spalle dell'estremo difensore Chironi.

Il primo tempo, complice anche le raffiche di vento, si chiude con una traversa colpisa. Nella ripresa, i partenopei sfiorano il raddoppio con Raucci al 61'. L'incornata del calciatore del San Giorgio impatta contro il montante. Il difensore, un quarto d'ora dopo, è costretto a lasciare il campo per espulsione. Il Lavello prova ad alzare il ritmo per cercare la via del pareggio, ma i granata si coprono correttamente e non concedono varchi. Nel finale c'è il rosso anche per capitan Di Pietro. I tre fischi sanciscono la fine della sfida e il successo prezioso dei campani.