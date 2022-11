Serie D/Girone H - La Puteolana risponde alla Nocerina: Esposito riprende Garofalo al Conte

Derby campano allo Stadio Domenico Conte di Pozzuoli. La Puteolana di Salvatore Campilongo, ultima in classifica, affronta la Nocerina tra le mura amiche. Per i Diavoli Rossi è arrivato il momento di dare un chiaro segnale alla parte bassa della classifica e agganciare il primo successo nel Girone H di Serie D.

La cronaca si apre con un tentativo di Haberkon che si libera di Magri e calcia verso lo specchio, Stagkos risponde presente. Attorno al quarto d’ora ci prova due volte D’Ascia: un tiro è deviato in angolo, l’altro è neutralizzato dall’estremo difensore. Sul ribaltamento di fronte è Cuomo a calciare direttamente sul fondo. Al 25’ Arrivoli stacca su cross dalla destra, il colpo di testa è debole e facile preda di Stagkos. Passa un minuto e il direttore di gara annulla un gol ai rossoneri per fuorigioco di Balde. Al 37’ Esposito sfiora il bersaglio in girata. Nel finale, Basanisi spedisce alto sopra la traversa ed Esposito chiama in causa il portiere dei Molossi con l’incornata. Nel recupero del primo tempo, Garofalo insacca direttamente da piazzato. La ripresa si inaugura con una buona chance per entrambe le squadre: Haberkon calcia debolmente, Balde spreca davanti a Maiellaro. Al 53’ conclusione di Esposito che costringe Stagkos alla parata. Al 63’ contatto in area tra il portiere ed Haberkon, il direttore di gara fischia la massima punizione: dal dischetto va Esposito che insacca. Al 69’ Di Lorenzo sfiora il ribaltone, sul capovolgimento Talamo non è preciso da buona posizione. Nelle battute conclusive, da registrare solo un tentativo per la Puteolana che non porta gli effetti sperati: al triplice fischio è 1-1 con la Nocerina al Conte.

Il tabellino

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Avella, Fontanarosa, Haberkon, Esposito, Amelio, Gatto, Di Lorenzo, Arrivoli, Della Corte. Allenatore: Campilongo

Nocerina: Stagkos, De Marino, Talamo, Basanisi, Scaringella, Mincica, Chietti, Garofalo, Magri, Cuomo, Balde. Allenatore: Zavettieri

Arbitro: Piero Marangone di Udine

Marcatori: 50' pt Garofalo (N), 64' rig. Esposito (P)