Serie D/Girone H - Incredibile al Santa Maria delle Grazie. Bomber Esposito trascina la Mariglianese, ma la sfida col Nardò è sospesa all'intervallo: ecco il motivo

Uno scontro salvezza tra le mura amiche del Santa Maria delle Grazie per rialzarsi in classifica e allontanarsi dalla zona calda. La Mariglianese di Luigi Sanchez arriva alla sfida interna con l'obiettivo di dimenticare le tre sconfitte consecutive e dare una netta sterzata al momento delicato. In Campania approda il Nardò di Pasquale De Candia, chiamato a raccogliere il bottino pieno per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Partita equilibrata e che si apre con gli ospiti in avanti. Al 7' una conclusione al volo di Mancarella su traversone dalla destra termina distante dallo specchio. La formazione pugliese ci prova sfruttando i calci piazzati e al 12' un colpo di testa di Mariano risulta insidioso. Al quarto d'ora è una botta di Cancelli a spaventare la retroguardia locale. Al 18' la prima sortita offensiva dei padroni di casa con l'incornata di Varchetta sugli sviluppi di un angolo: la difesa allontana. Il pallone giunge a Faiello, stoppato ancora dal pacchetto arretrato degli avversari. Al 22' si sblocca il risultato. Su assistenza dalla destra di Micillo, Esposito svetta e insacca alle spalle di Petrarca. Al 32' prova a rispondere De Feo, senza successo. Interruzione della gara per l'infortunio dell'arbitro. Alla ripartenza, al minuto 36, una verticalizzazione innesca Faiello che manda in tilt il diretto marcatore e scodella al centro un rasoterra. Bomber Esposito è lesto a scaricare un mancino vincente per il raddoppio biancazzurro. Si chiude così il primo tempo del Santa Maria delle Grazie.

Le squadre ritornano in campo, ma il problema fisico del direttore di gara Franzò persiste: la partita è sospesa al termine dei quarantacinque minuti iniziali. Gara, dunque, rinviata a data da destinarsi in attesa di comunicati ufficiali.

Il tabellino

Mariglianese (4-3-3): Maione, Micillo, Arrivoli, Palumbo, Varchetta, Tommasini, Faiello, Langella, Esposito, Aracri, Rimoli. A disposizione: Cafariello, Pantano, De Giorgi, De Angelis, Strazzullo, De Martino, Ragosta, Fiorillo, Marzano. Allenatore: Luigi Sanchez

Nardò (4-3-1-2): Petrarca, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Masetti, Trinchera, De Feo, Mariano, Mancarella, Caracciolo, Puntoriere. A disposizione: Rollo, Caputo, Centonze, My, Valzano, Alfarano, Dorini, Gallo. Allenatore: Pasquale De Candia

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa

Marcatori: 22' Esposito (M), 36' Esposito (M)

Ammoniti: Langella, Aracri (M)