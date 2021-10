Serie D, Girone H - Il Nola si impone allo Sporting Club, Matino battuto per 2-1

Vincente davanti al pubblico amico. Successo per il Nola allo Sporting Club, il match con il Matino nell'infrasettimanale va in archivio sul punteggio di 2-1. Due spunti nel primo tempo regalano i tre punti alla compagine di mister De Lucia, i pugliesi escono sconfitti e con l'inferiorità numerica nelle battute finali della gara.

I bruniani non conoscono mezze misure, due vittorie e due pareggi in quest'avvio di stagione. Il match odierno si mette subito in discesa con il vantaggio immediato dopo pochi secondi di gioco. A trovare la rete è Figliolia che sfrutta il momento d'avvio della difesa biancazzurra per colpire e siglare l'1-0. Gli ospiti provano a reagire, ma la difesa bianconera non rischia e, al contrario, fa ripartire l'azione. Il baricentro del team locale resta alto e 28' la manovra si concretizza in gol. È Padulano a battere l'estremo effettivo della retroguardia salentina e raddoppiare. Un punteggio che lancia segnali positivi e di serenità all'ambiente, i ragazzi di De Lucia vanno a riposo sul doppio vantaggio. Soltanto al 62' c'è lo squillo dei biancazzurri con Torres che vale la rete che riapre la partita. I campani, tuttavia, non si lasciano sopraffare e controllano match e risultato. Al 77' l'undici di Branà resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Salto.

I tre fischi sanciscono la conclusione dell'incontro e l'hurrà del Nola che sale a quota sei punti in classifica e aggancia la Casertana. Sorpasso, invece, ai danni proprio del Matino che si piazza poco sopra la zona playout con cinque lunghezze.