Serie D/Girone H - Diop risponde a Di Pietro: Gravina-San Giorgio termina in parità

Buon pareggio in esterna per il San Giorgio di Salvatore Ambrosino che impattano sul Gravina e strappano metà della posta in palio. La situazione di classifica resta complicata, ma la trasferta in terra pugliese è tutt'altro che semplice. I campani ci provano e passano in vantaggio, i padroni di casa ritornano e rimontano. Il primo tempo è abbastanza bloccato, con le due squadre che non riescono a trovare il varco vincente. Le reti arrivano entrambe nella ripresa con il solito ed immenso Di Pietro che stappa il match al 52' con un guizzo utile. Il pari dei locali è immediato e arriva con Diop al 61'. Il San Giorgio sale a quota 38 punti in classifica e dovrà trovare un miglior piazzamento nelle prossime due: contro il Cerignola al Paudice e la Casertana in trasferta.

Il tabellino

Gravina: Mascolo, Di Modugno, Chiaradia, Giglio, Scalisi (50' Galardi), Gilli (84' Bruno), Tommasone (65' Leigh), Tuninetti (2' Scalera, 55' Rechichi), Diop, Chacon, Borgia. A disposizione: Vicino, Macario, Krstevski, Lampo. Allenatore: Summa

San Giorgio: Bellarosa, Landolfo, Raucci (73' Raiola), Caprioli (85' Argento), Cassese, Guarino, Ruggiero, Di Pietro, Varela, Mancini, Onesto (73' Sepe). A disposizione: De Siena, Luongo, Greco, Bozzaotre, Spedaliere. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Albano di Venezia. Assistenti: Bennici-Campanella (Agrigento)

Marcatori: 52' Di Pietro (SG), 61' Diop (G)