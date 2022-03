Serie D/Girone H - La Mariglianese esce indenne da Gravina: è 0-0 allo Stadio Vicino

Cavalcare l'onda d'entusiasmo della partita interrotta contro il Nardò. Dopo un primo tempo di grande qualità sul rettangolo verde del Santa Maria delle Grazie, la Mariglianese di Luigi Sanchez è attesa dall'impegno dell'infrasettimanale contro il Gravina. I biancazzurri vanno alla ricerca di punti utili in chiave salvezza, mentre la compagine pugliese vuole rilanciarsi in classifica per quanto concerne la zona playoff.

Malgrado le differenze sostanziali in graduatoria, la partita è equilibrata e non mancano le azioni pericolose per entrambe le formazioni. Ci prova al 10' la squadra campana con un traversone insidioso di Micillo, per i padroni di casa c'è da segnalare una conclusione alta di Diop. Al 17' nuovo cross di Micillo e incornata di Palumbo dall'interno dell'area: la traiettoria si spegne sul fondo. Per i gialloblù sono Tommasone e Chacon i più pericolosi, ma il risultato non cambia. Al 37' azione interessante a favorire Esposito, l'arbitro invalida la manovra per posizione di fuorigioco. Passano due minuti e Faiello, con un passaggio filtrante, serve Langella che si ritrova davanti al portiere ma il tiro si stampa sull'incrocio.

La ripresa si apre con una grandissima parata di Maione su una botta ravvicinata di Diop. Il Gravina sfiora ancora il vantaggio con una traversa colpita da Di Modugno. Nella parte centrale del secondo tempo non ci sono giocate offensive degne di nota, i due allenatori si giocano le carte dalla panchina: tuttavia, gli effetti non sono produttivi. All'80' i locali costruiscono un'altra iniziativa importante in zona offensiva, l'imprecisione regna sovrana allo Stadio Comunale Stefano Vicino. A sette dal 90' è Palumbo ad andare vicino al bersaglio grosso. Non succede più nulla, al triplice fischio si conclude l'incontro col punteggio di 0-0. Porte inviolate in Puglia: il risultato sorride alla Mariglianese che mette in cascina un buon punto in ottica salvezza. Secondo pareggio consecutivo per il Gravina.