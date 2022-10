Serie D/Girone H - L'Afragolese crea, ma non vince: col Gravina è solo 1-1

Trasferta sul campo del Gravina per l'Afragolese di Leonardo Bitetto. La squadra rossoblù, in crescita dopo le recenti prestazioni sfoderate, è attesa dalla prova in esterna sul rettangolo verde dei pugliesi. Un altro banco di prova per Longo e compagni, decisi a raccogliere un risultato utile.

Prima sortita offensiva dei rossoblù, Cordato va via sulla fascia sinistra e pennella al centro: Longo impatta, ma la sfera termina sopra la traversa. Al 10' salvataggio di Forte che si oppone alla conclusione di Chacon, rimasto solo in area e su mattonella invitante. Al 17' i campani ci provano con un tiro dalla distanza di Esposito: palla tra le braccia di Mascolo. Al 23' insidiosi i padroni di casa con l'ex Romano che, da posizione defilata, libera un mancino che finisce di poco alto. Al 31' ci pensa Goretta a spezzare l'equilibrio e regalare il vantaggio alla compagine locale. Al 32' Garnica sfiora il raddoppio con un bolide che si spegne a lato di un nulla.

Al 42' grande chance per gli ospiti. Aracri riceve e appoggia per Esposito: servizio per Longo che riesce a dribblare un avversario e a calciare, mira leggermente imprecisa. Al 44' Aracri si mette in proprio dalla distanza, ancora non perfetta l'iniziativa dei napoletani. Ad avvio ripresa, Romano entra in area e scodella forte al centro, Provitolo interviene a terra e anticipa Goretta. Al 53' Cordato serve Mansi, Mascolo si oppone in angolo. Dalla bandierina Esposito mette in mezzo, Caso Naturale anticipa tutti ma non inquadra il bersaglio. Al 60', su idea di Da Dalt, Sanzone intercetta e Mascolo deve salvare tutto sulla linea. Al 76' rigore conquistato da Caso Naturale per fallo di Sanzone: dagli undici metri va Longo che gonfia la rete e fissa l'1-1.

Nel finale, l'Afragolese sfiora il vantaggio con una punizione di Picascia: miracoloso Mascolo nella circostanza, il portiere smanaccia in corner. Dopo cinque minuti di recupero, si chiude la sfida dello Stadio Stefano Vicino di Gravina.

Il tabellino

Gravina: Mascolo, Parisi, Kharmoud, Sanzone, Lauria, Ligorio, Tommasone, Perrelli, Goretta, Chacon, Romano. A disposizione: Vicino, Murania, Gonnella, Coppola, Gambicchia, Garnica, Dragutinovic, Galardi, Rosini. Allenatore: Summa

Afragolese: Provitolo, Esempio, Cordato, Virgilio, Mansi, Aracri, Esposito, Longo, Percuoco, Forte, Da Dalt. A disposizione: Rendina, Murolo, Picascia, Caso Naturale, Sowe, Di Leo, Langone, Mancino. Allenatore: Bitetto

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola di Legnano

Marcatori: 31' Goretta (G), 78' rig. Longo (A)