Serie D, Girone H - Gargiulo spinge il Sorrento alla vittoria: Brindisi superato di misura allo Stadio Italia

Il pareggio di Bitonto e l’opportunità di ritrovare il bottino pieno nel fortino di casa. Il Sorrento di Renato Cioffi attende il Brindisi allo Stadio Italia per il turno infrasettimanale valido per il quarto appuntamento del Girone H di Serie D.

L’intensità della prima parte di gara è alta, le due squadre si affrontano a viso aperto e non mancano i duelli a livello fisico. Il percorso dei rossoneri si mette subito in discesa, al 13’ uno spunto di Cassata sulla destra propizia la rete del vantaggio. Il traversone tagliato viene deviato da Nallo che inganna Cervellera. Il rapace Gargiulo, da capitano e bomber, si avventa sulla sfera e deposita facilmente in porta. Costieri pericolosi quattro minuti dopo con l’autore del gol che salta il marcatore e prova a servire Iadaresta, provvidenziale Vignes in chiusura. Al 26’ Cassata calcia dai venticinque metri, Cervellera si oppone con una respinta in angolo. Passano dieci minuti e ancora Cassata, servito dalle retrovie, aggancia a seguire la sfera, ma il portiere ospite è bravo a blindare lo specchio. Il primo tempo non regala ulteriori spunti, i ragazzi di Cioffi vanno a riposo sul punteggio di 1-0.

I pugliesi ritornano sul rettangolo verde con un approccio diverso e più deciso rispetto alla frazione iniziale. Al 50' il neo-entrato Badje colpisce di testa dagli sviluppi di un corner, la traiettoria è imprecisa di pochi centimetri. I biancazzurri premono con insistenza alla ricerca del pareggio, l'insidia viene creata da De Luca su un'uscita sbagliata di La Monica: Volzone guarda la sfera terminare sul fondo. I rossoneri alzano il baricentro e sempre Cassata è tra i più vivaci in zona offensiva. Cacace batte una punizione rapidamente, il servizio per l'ala dei costieri è perfetto: il numero 10 controlla e prova una conclusione a giro che finisce fuori. Al 75' La Monica viene atterrato in area, il direttore di gara Gianquinto di Parma non segnala alcun fallo e lascia proseguire. A otto dalla fine, Sosa pesca La Monica sul secondo palo: la mezzala non impatta nel migliore dei modi e spreca da distanza ravvicinata.

Il Sorrento domina per larga parte della partita e si assicura i tre punti, superato il Brindisi allo Stadio Italia. I rossoneri di Cioffi ritrovano il successo.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Manco, Romano (90' Esposito), Cacace, Virgilio, Acampora, La Monica, Mezavilla (52' Sosa), Cassata (61' De Marco), Iadaresta, Gargiulo (90' Guidoni). A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Cesarano, Diop, Mansi. Allenatore: Cioffi

Brindisi: Cervellera, Spinelli, Alfano, Nallo, Falivene (73' Gaeta), Esposito, Vignes (77' Pisaniello), Sterpone (46' De Luca), Merito (62' Garofalo), Serafino, Napolitano (46' Badje). A disposizione: Giappone, Capuozzo A., Capuozzo E., Laneve. Allenatore: Chianese

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Stefano Girgenti di Ferrara e Alessio Mauriello di Bologna

Marcatori: 13' Gargiulo (S)

Ammoniti: Acampora, Mancom De Marco (S), Esposito, Vignes, Falivene, Pisaniello (B)