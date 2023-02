Serie D/Girone H - Puteolana, batosta in trasferta: il Francavilla cala il poker

Un’altra domenica da dimenticare per la Puteolana che incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque partite disputate, resta all’ultimo posto in classifica e distante otto lunghezze dalla zona playout. La trasferta sul rettangolo verde del Francavilla restituisce ancora una squadra fragile e in difficoltà sul piano dei risultati: il verdetto in esterna è impietoso. Dopo una prima frazione in sostanziale equilibrio, la formazione di Salvatore Marra va sotto nel punteggio. Allo scadere del tempo iniziale, infatti, Pinna porta in vantaggio i padroni di casa. La ripresa si apre ancora con la brigata locale in avanti. Nuovamente Pinna si fa trovare pronto all’appuntamento e raddoppia. La reazione dei Diavoli Rossi non si fa attendere e al 50’ Romeo dimezza lo svantaggio con un guizzo vincente. Al 60’ Francavilla in gol per la terza volta: ci pensa Rajkovic ad aumentare la distanza nel parziale. Poi, alla mezz’ora del secondo tempo, Rajkovic trova la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 4-1. Punteggio che diventa definitivo al triplice fischio, per la Puteolana è la tredicesima sconfitta in campionato: il prossimo match sarà allo Stadio Conte contro il Bitonto.