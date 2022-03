Serie D/Girone H - Disfatta Mariglianese in trasferta: al Fittipaldi sorride il Francavilla

Terza sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, soltanto quattro punti conquistati nei recenti 450' giocati. La Mariglianese di Luigi Sanchez vive un periodo altalenante. Dopo il pareggio nel derby contro il Nola, la compagine biancazzurra è scesa in campo allo Stadio Nunzio Fittipaldi per il recupero della diciannovesima giornata del Girone H di Serie D. Ad attendere i campani c'è il Francavilla di mister Nicola Ragno.

Due squadre in lotta per obiettivi differenti. I padroni di casa arrivano al match con l'intenzione di raccogliere l'intera posta in palio per tenere la scia dell'alta classifica. Gli ospiti approdano sul rettangolo verde lucano con la volontà di rilanciarsi in graduatoria e conquistare il bottino per il traguardo salvezza. La sfida si mette subito in salita per la Mariglianese che va sotto nel punteggio: Francavilla avanti dopo 6' con la rete di Vaughn che finalizza la prima sortita pericolosa dei locali. Il raddoppio dei rossoblù si concretizza al 27' con capitan Nolè. I biancazzurri riescono ad accorciare soltanto nella ripresa col solito Aracri, trascinatore del gruppo. I Leoni ci credono e spingono per il pareggio: nel lungo recupero del secondo tempo, Esposito manca la realizzazione davanti a Prisco e vanifica le ultime speranze dei partenopei.

Il tabellino

Francavilla: Prisco, Di Ronza, Vaughn, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo (75' Gentile), Cabella (62' Petruccetti), Polichetti (79' Antonacci), Nole (70' De Marco), Croce (91' Navarro). A disposizione: Daniele, Nicolao, Tribuno, Langone. Allenatore: Ragno

Mariglianese: Maione, De Giorgi (58' Esposito), Arrivoli, Pantano, Varchetta, Palumbo (46' Marzano), Faiello, Langella (87' De Angelis), Tagliamonte, Ragosta (58' Aracri), Rimoli (46' De Martino). A disposizione: Cafariello, Micillo, Strazzullo, Massaro. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Carlo Palumbo di Bari

Marcatori: 4' Vaughn (F), 27' Nole (F), 61' Aracri (M)

Ammoniti: Ganci, Nolè, Croce (F), Pantano, Palumbo, Ragosta (M)