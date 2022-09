Serie D/Girone H - L'Afragolese sbanca Francavilla in Sinni: Esposito e Forte rimontano Kordic

Una rosa di alto livello costruita in sede di mercato dalla società e un inizio di stagione non semplice, considerato anche l'avvicendamento tecnico in panchina. Per l'Afragolese, dopo un solo punto conquistato nelle prime due gare disputate, c'è il test Francavilla da superare. Trasferta insidiosa per la compagine rossoblù che si affaccia alla terza giornata di campionato con un'assenza pesante: quella di Cerone, rimasto ai box per infortunio.

Partita ritardata di mezz'ora per un guasto al pullman degli ospiti, si scende in campo con un leggero posticipo rispetto alla tabella iniziale. La partita si gioca sui binari dell'equilibrio, entrambe le squadre non riescono a rendersi pericolose nella frazione iniziale. Il risultato, all'intervallo, resta immutato: è 0-0 al termine dei primi quarantacinque giri di lancette. Gli ospiti ci provano con Esposito che calcia sul fondo e con qualche tentativo per innescare bomber Longo. Tuttavia, l'attacco di mister Bitetto non riesce mai a creare serie difficoltà ai ragazzi di De Luca. Kordic e compagni, d'altra parte, rispondono colpo su colpo e si portano in proiezione offensiva con manovre corali.

Il parziale, però, si sblocca solo nel corso della ripresa. Il primo tentativo del secondo tempo è affidato a un destro potente di Langone, con la sfera che sfiora di poco il palo al 61'. Sul ribaltamento di fronte ci pensa proprio Kordic a trovare il varco vincente per superare Provitolo e portare avanti i suoi. I rossoblù non ci stanno e agguantano immediatamente il pareggio con Esposito, abile in mischia a fare 1-1 con un guizzo giusto. Al 74' i campani sfiorano il vantaggio ancora con Esposito: il colpo di testa del centrocampista fa la barba al legno. All'86' azione insistita dei partenopei. Percuoco arriva sul fondo e pennella al centro dove Forte impatta e deposita in rete. Nel finale, Provitolo è miracoloso su un tiro di Melillo. Termina così tra Francavilla e Afragolese: per i rossoblù si concretizza la prima vittoria in campionato.