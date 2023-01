Serie D/Girone H - La Puteolana sblocca, ma crolla nel finale: il Fasano vince nel segno di Corvino

La vittoria in Coppa Italia di categoria dopo il ritorno di Salvatore Marra in panchina e l’obiettivo di raccogliere punti anche in campionato. La Puteolana scende in campo nel weekend e affronta il Città di Fasano in trasferta. La partita si apre con un lancio di Guarracino neutralizzato da Ceko, poi è D’Ancora a provarci dalla distanza: il portiere di casa risponde presente. Al 18’ Corvino sfiora di poco il palo con una giocata a giro, al 21’ Falcone manda fuori. Al 28’ Guarracino non riesce a sfruttare una lettura errata di Ceka, alla mezz’ora buona chance per Haberkon che spedisce alto da posizione invitante. Al 39’ traversone di D’Ancora per l’incornata imprecisa del solito Haberkon. Meglio i Diavoli Rossi nel finale di frazione con Grieco che impegna nuovamente Ceka e con un bolide di Gatto dalla distanza che brucia l’estremo difensore: 0-1 per i flegrei al termine del primo tempo. Ad avvio ripresa, Haberkon si divora il potenziale raddoppio davanti al guardiano pugliese, segue un’iniziativa di testa di D’Ascia che si spegne alta. Al 54’ Farinola, alla prima e vera occasione clou, svetta e pareggia i conti. Al 64’ Forbes sfiora la rimonta, al 72’ Gatto lascia i suoi in dieci per espulsione. All’83’ Corvino s’invola da solo e, a tu per tu con Lamberti, non fallisce. Nel finale, il numero 10 trova anche la doppietta personale: 3-1 del Fasano allo Stadio Comunale Vito Curlo. La Puteolana, complice l’inferiorità numerica, non riesce a strappare il punto. Si chiude in maniera amara la prova in esterna dei campani.