Serie D/Girone H - Il San Giorgio espugna il Pinto, Mancini piega la Casertana: granata ai playout

Un successo prezioso nel segno di Mancini. Il San Giorgio vince sul campo della Casertana, evita il fantasma della retrocessione diretta e si giocherà la permanenza nella categoria con i playout.

La cronaca si apre con un tiro dalla distanza di Mancini al 12', si distende Carotenuto che si fa trovare pronto all'intervento. Al 13' un diagonale di Favetta spaventa la retroguardia partenopea, Mansour sul secondo palo non riesce ad impattare. Al quarto d'ora pregevole filtrante di Vicente e girata di Favetta di prima intenzione, la sfera si spegne in porta: l'assistente segnala posizione di fuorigioco. Al 16' discesa di Monti e conclusione dalla distanza, traiettoria alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte un rasoterra di Felleca è facile preda di Bellarosa. Al 26' Carotenuto vola su un tentativo orientato all'incrocio da parte di Caprioli. Alla mezz'ora grande opportunità per i rossoblù: Favetta manda in tilt la difesa granata e proav a beffare l'estremo difensore con un tocco di punta, la sfera finisce fuori. Al 33' la botta ad incrociare di Felleca termina distante dallo specchio, al 34' stesso esito per Favetta con una giocata dal limite. Il primo tempo si chiude col prezioso vantaggio del San Giorgio: la firma di Mancini sblocca la gara in favore degli ospiti.

Il secondo tempo si inaugura con un cross di Monti per il colpo di testa in tuffo di Mansour: pallone di poco a lato. Al 51' Bellarosa si oppone nuovamente a Favetta, questa volta con i piedi. Qualche secondo dopo, il centravanti del Falchetti vede annullarsi una nuova marcatura per offside. Al 62' suggerimento di Monti, Feola impatta con l'incornata ma non trova il bersaglio. Serie di sostituzioni, ma il risultato non cambia: i granata cercano di tenere a distanza i rossoblù. All'81' acrobazia di Favetta sugli sviluppi di un angolo dalla destra: l'niziativa è imprecisa. Non succede più nulla, al triplice fischio il San Giorgio allontana lo spettro della retrocessione diretta e si giocherà tutto nei playout. Per la Casertana è un ko pesante che certifica la mancata qualificazione ai playoff e testimonia l'altalenante percorso stagionale.

Il tabellino

Casertana: Carotenuto, Rainone, Vicente (67' Kosovan), Felleca (57' Diaz), Mansour (79' Carannante), Monti, Feola, Tufano (72' Cusumano), Munoz, Nicolau (67' D'Ottavi), Favetta. A disposizione: Bovenzi, Salto, Rossi, Criscuolo. Allenatore: Feola

San Giorgio: Bellarosa, Landolfo, Raucci, Caprioli, Cassese, Sepe, Bozzaotre, Navas, Varela, Mancini, Ruggiero. A disposizione: Barbato, Guarino, Luongo, De Siena, Argento, Di Pietro, Greco, Raiola, Onesto. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero

Marcatori: 45' Mancini (SG)

Ammoniti: Vicente (C), Mancini (SG)