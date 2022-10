Serie D/Girone H - L'Afragolese pareggia a Casarano: botta e risposta al Capozza

L’Afragolese torna in campo e affronta il Casarano in trasferta. Prova in esterna probante per i rossoblù di Leonardo Bitetto che puntano a stabilizzarsi nella parte alta della graduatoria. Sul rettangolo verde pugliese, però, c’è bisogno di una prestazione importante per provare ad ottenere il bottino pieno. I padroni di casa premono sull’acceleratore e sfiorano il vantaggio al 4’ con Cannavaro che colpisce la traversa. La risposta dei campani è affidata a Cerone, su assistenza di Cordato: la difesa allontana. Al 13’ Da Dalt si ritaglia uno spazio per la conclusione, la sfera deviata esce di un soffio. Al 22’ Cerone fa partire Aracri che si inserisce centralmente, entra in area e pesca Longo, abile a firmare il vantaggio ospite. Gioia momentanea per i napoletani, agguantati sul pareggio alla mezz’ora da Burzio. Al 34’ Da Dalt supera un avversario e s’incunea in area: cross per Longo che stoppa e tira in mezza girata, Carotenuto c’è.

Ad inizio ripresa, l’Afragolese reclama un penalty per un sospetto fallo di mano in area di rigore: il direttore di gara lascia proseguire. Al 53’ il nuovo entrato Manco apre per Aracri: sinistro a giro del fantasista, strepitosa risposta di Carotenuto che spinge in angolo. Al 55’ Da Dalt conquista la sfera e vede Caso Naturale che, dal limite, finta il tiro e pennella per Longo: l’attaccante calcia, Carotenuto è miracoloso. Al 60’ Caso Naturale ci prova col mancino, traiettoria alta. Al 67’ Da Dalt mette al centro, Aracri non riesce a trovare la zampata vincente. Nel momento migliore dell’Afragolese, il Casarano passa con Sepe al 73’: 2-1 per i locali a circa un quarto d’ora dal termine. Al 79’ Da Dalt dalla destra pesca Esposito che, con l’incornata, aggancia il 2-2. Termina così il match al triplice fischio.

Il tabellino

Casarano: Carotenuto, Guastamacchia, Rizzo, Pambianchi, Parisi, Cannavaro, Marsili, Ortisi, Sepe, Strambelli, Burzio. A disposizione: Baietti, Vitofrancesco, Bocchetti, Gatto, Barbetta, Cecere, De Luca, Navas, Dellino. Allenatore: Costantino

Afragolese: Provatolo, Percuoto, Forte (83’ Esempio), Mansi, Cordato (49’ Manco), Virgilio, Esposito, Da Dalt (86’ Langone), Aracri, Cerone (52’ Caso Naturale), Longo (68’ Sowe). A disposizione: Mazzone, Murolo, Lippo, Mancino. Allenatore: Bitetto

Arbitro: Stefano Raineri di Como

Marcatori: 22’ Longo (A), 30’ Burzio (C), 73’ Sepe (C), 79’ Esposito (A)