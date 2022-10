Serie D/Girone H - L'Afragolese crolla a Brindisi: 2-1 per i pugliesi nel finale

Due pareggi consecutivi e una buona striscia alle spalle. Per l’Afragolese arriva un altro test importante, sul campo del Brindisi che presidia la zona alta della classifica. La squadra di Leonardo Bitetto è chiamata a dare risposte e conferme dopo il grande lavoro della proprietà in estate. Allo Stadio Franco Fanuzzi c’è un banco di prova probante per il prosieguo della stagione.

Campani che partono forte con un angolo di Cerone che costringe l’estremo difensore ad intervenire: la parabola disegnata è diretta in porta. Al 14’ occasione rossoblù. Cerone, dalla bandierina, scodella al centro dove si avventa Longo: la conclusione dell’attaccante fa la barba al palo. Al 18’ Cerone apre per Mancino che scarica in area di rigore per Longo, il destro termina alto. Al 25’ i pugliesi sbloccano con un calcio di rigore di Dammacco. Al 32’ arriva il pareggio dei napoletani con una punizione magistralmente calciata da Cerone: la traiettoria scavalca la barriera e termina nel sacco. Al 43’ Provitolo è provvidenziale su una giocata ravvicinata di Dammacco. Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Brindisi si affida ancora all’autore del momentaneo vantaggio: in porta però c’è un Provitolo straordinario. Nel finale, Vismara nega la gioia a Longo con un grandissimo intervento. In pieno recupero Zampa decide la sfida: 2-1 Brindisi al triplice fischio e Afragolese che può rammaricarsi per qualche occasione non concretizzata.

Il tabellino

Brindisi: Vismara, Valenti, Baldan, Sirri, Esposito, Zampa, Cancelli, Palumbo, Malaccari, D’Anna, Dammacco. A disposizione: Oliveto, Santochirico, Gorzelewski, Triarico, Di Piazza, De Rosa, Minaj, Mancarella, Stauciuc. Allenatore: Danucci

Afragolese: Provitolo, Esempio (94’ Caso Naturale), Forte (33’ Picascia), Mansi, Cordato, Da Dalt (75’ Aracri), Esposito, Cerone (63’ Sowe), Virgilio, Mancino (60’ Romeo), Longo. A disposizione: Rendina, Manco, Di Leo, Langone. Allenatore: Bitetto

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Marcatori: 25’ rig. Dammacco (B), 32’ Cerone (A), 92’ Zampa (B)