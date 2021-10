Serie D/Girone H - Il Bitonto passa a Nola: Lattanzio e Santoro spingono i pugliesi, D'Angelo rende meno amara la sconfitta

Una domenica da dimenticare per il Nola. Sconfitta per i bianconeri che crollano nel fortino interno, la sfida è di marca pugliese col Bitonto che si impone per 1-2. Nulla può la compagine di Alfonso De Lucia che affronta una candidata alla vittoria del torneo. E i ragazzi di Claudio De Luca fanno valere l'etichetta.

Al 5' la partita si sblocca. Il direttore di gara Cappai di Cagliari segnala un fallo di mano di De Siena in area e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Lattanzio che non fallisce l'opportunità e porta avanti i compagni. La reazione dei bruniani si fa attendere, la manovra non è fluida e gli ospiti chiudono le linee di passaggio. Tuttavia, i campani si sbilanciano e si aprono le praterie. Da un contropiede gestito da Taurino, Santoro si fa trovare pronto e davanti a Cappa raddoppia. Il Bitonto ha anche la chance di triplicare, ma le ripartenze successive non vengono organizzate nella maniera più opportuna. Il Nola resta in gara e al 65' conquista un penalty con De Siena. Padulano si incarica della battuta, Lonoce respinge e sulla ribattuta D'Angelo accorcia. L'autore del gol di casa ha la possibilità di pareggiare nel finale, nel recupero si divora una buona occasione da posizione interessante.

Il tabellino

Nola: Cappa; Angeletti 02 (85′ Togora 02); De Siena 01 (87′ Salazaro 01); Acampora; Capuozzo 01; Lambiase 01 (72′ Idioma 03); Corbisiero 03 (75′ Cardone); Ruggiero; Figliolia (48′ Caliendo 01); Padulano; D’Angelo. A disposizione: Torino; Fusco 03; Canfora 03; Coppola 03. Allenatore: Alfonso De Lucia

Bitonto: Lonoce; Colella; Lanzolla; Taurino (51′ Petta); D’Anna (90′ D’Ancora); Mariani; Lattanzio (72′ Guadalupi); Kanoute 02 (26′ Colella 02); Colaci 03; Santoro (75′ Genchi); Manzo 02. A disposizione: Martellone 01; Montinaro; Guaranaccia 03; Palumbo 01. Allenatore: Claudio De Luca

Arbitro: Enrico Cappai (Sez. Cagliari)

Marcatori: 5′ Lattanzio (B); 26′ Santoro (B); 65′ D’Angelo (N)

Ammoniti: Ruggiero (N), Acampora (N); Colaci (B), Lonoce (B), Taurino (B), Petta (B)